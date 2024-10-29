Російська журналістка, яка втекла від Путіна, влаштувала расистський скандал у Латвії

Українці звинуватили Божену Ринську в ксенофобії

Російська опозиційна журналістка Божена Ринська, яка нині живе в Латвії, розповіла, як її дратують індуси та пакистани, із якими вона тут стикається, та назвала їх «печерними людьми». Такий допис Ринська опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.

Росіянка пригадала свій нещодавній візит до місцевої кав’ярні, де перед нею в черзі жінка довго не могла розрахуватися карткою. «Переді мною стоїть індуска чи пакистанка. Товста. Маленька. Дуже негарна. Її картка довго не спрацьовує. Я зітхаю: життя минає. До речі, моя педагог теж помічала, що ці завжди довго з картами пораються. Нарешті наша молодша сестра, яка ще не стала на шлях еволюції, справляється з таким складним девайсом, як карта», – написала Ринська.

Також вона звинуватила жінку в тому, що та зайняла столик у переповненому кафе, хоча брала замовлення на виніс.

Далі, за словами журналістки, стався наступний інцидент: «Я починаю замовляти улюблений біф Веллінгтон. Замовила. Чекаю. Пакистанка-індус згадує, що на касі її булочка take away. І просто бере мене руками за спину та відсуває від каси. Мене. Руками. Без слів вибачте або ще щось. Я не знаю, як кричати, як кричати уряду Латвії, щоб їх – ось цих, на букву З, сюди не пускали. Гроші, які вони платять за освіту тут, це копійки, порівняно з тією печерною дикістю, яку вони з собою несуть».

Принагідно Ринська дала пораду Латвії, яка прихистила її так само, як і інших мігрантів: «Якщо ви пускаєте в країну дикунів, то хоча б введіть офіційний курс поведінки, розжуйте їм основні правила цивілізованого суспільства: Руками людей не чіпати. До жінок не чіплятися. Сміття не кидати і не ставити на сходових клітках. Не бути незручним іншим. Ну найпростіше якесь».

На думку журналістки, найкраще, що є в Латвії, – це етнічна однорідність.

«Моя подруга з LA вже вп'яте приїжджає до мене сюди відпочивати ось від цих. Від срані. Від печерної людини. І пускаючи сюди цих, ви знищуєте єдиний вцілілий у Європі осередок етнічної європейськості. Козир Латвії – тотально європейські особи на вулицях – програється за копійки. Не робіть помилок Німеччини, Франції, Англії. Не приводьте дикунів», – пожалілася Ринська.

На цей допис звернула увагу головна редакторка видання nv.ua Юлія МакГаффі. «Після цього тупу курву мають щонайменше депортувати з Латвії. Але краще, щоб це зробили після того, як вона відсидить у вʼязниці. Гнида ксенофобна. Справжнє обличчя російського «лібералізму». Нема слів», – написала вона.

Під дописом МакГаффі зібралося чимало однодумців.

Божена Ринська – російська журналістка, блогерка та письменниця. Раніше вона вела світські колонки в багатьох російських виданнях і вважалася однією з найскандальніших оглядачів Москви. Крім російського громадянства, вона також має громадянство Ізраїлю, куди вона й поїхала після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Із перших днів війни вона виступає категорично проти Росії, росіян та підтримує Україну.

«Мій покійний чоловік 100% українець. Батько моєї матері з Дніпра. Моя дочка наполовину українка. Батьки батька з Черкас (Білозір'я) та Балти. Усім серцем я з Україною. А всім іншим скажу ось що: якщо вам по*, якщо це типу вас не стосується, тож стосується. Ця війна дорого обійдеться саме вам», – писала Ринська 24 лютого.

Згодом журналістка перебралася до Латвії, де проживає й донині.