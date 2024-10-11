Більшість росіян вже не хоче війни. Чи вплине це на Кремль?
«Тиск на росіян ще недостатній, бо хоч вмирати за чужу землю вони вже не хочуть, однак саму чужу землю ще хочуть»
Експерти російських центрів опитувань відзначають зростання в РФ кількості прихильників переговорів з Україною, але при цьому більшість росіян не готові повертати окуповані території. Такі дослідження не можуть дати абсолютних цифр (бо мало хто готовий казати правду в опитуваннях), але показують динаміку настроїв.
Путін змушений враховувати масові настрої навіть попри встановлений диктаторський режим – адже саме через настрої населення він досі відмовляється від масової мобілізації, воліючи чимдалі дорожче оплачувати контракти для чимдалі меншого потоку бажаючих вмирати.
Отже, як бачимо, відкриття «внутрішньоросійського фронту» з підривами і пожежами та послідовне перемелювання росіян в «СВО» за кожен метр окупованої ними землі все ж справляють належне враження на населення РФ в цілому.
Зрештою, навіть заступниця голови комітету їхньої «Ґосдуми» вже офіційно сьогодні заявила про критичний брак цвинтарів в Росії – і запропонувала дозволити відкривати приватні цвинтарі і крематорії для вирішення проблеми з потоком трупів.
Звісно, тиск на росіян ще недостатній, бо хоч вмирати за чужу землю вони вже не хочуть, однак саму чужу землю ще хочуть.
Принаймні, так фіксують опитування. В яких, зрозуміло, росіяни намагаються максимально акуратно брехати, щоб не замели спецслужби. Але якщо навіть так більшість зізналась, що вже не хоче війни, – значить, ці настрої дійсно є панівними в Росії. І цілком можливо, що і нашої землі більшість вже не хоче, однак боїться зізнатись.
За ефективної, а не як тепер, підтримки союзників Путіна, ймовірно, можна буде дотиснути до весни мінімум на повернення окупованої Запоріжчини, Херсонщини й Харківщини. А Донбас і Крим залишити демілітаризованими підмандатними ООН територіями без остаточного статусу (в Україні вони числитимуться як українські суверенні, в конституції РФ – як російські до наступного етапу, бодай через 20-30 років).
В будь-якому випадку подібні настрої більшості росіян – корисний чинник в контексті підготовки чергового саміту миру.
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