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Катар передав Україні списки зниклих безвісти військових і листи полонених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Катар передав Україні списки зниклих безвісти військових і листи полонених
Лубінець обговорив можливість прискорення процесу обміну військовополоненими
фото з відкритих джерел

Україна на змогла повернути з російського полону 3767 людей

Через Катар вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець розповів про зустріч з державним міністром з питань міжнародного співробітництва в Міністерстві закордонних справ Катару Лолвою Рашид Аль Хатер.

«Завдяки зусиллям нашого основного посередника через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних від уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової та обговорити можливість прискорення процесу обміну військовополоненими», – зазначив омбудсмен.

Як відомо, у результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України з ворожого полону 19 жовтня вдалося звільнити ще 95 українських захисників.

Зазначимо, у звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що контроль Збройних сил України над частиною Курської області спонукав Росію до частіших обмінів військовополоненими з Україною

Як повідомлялося, в останній час стало більше випадків страти українських військовополонених. Це може бути пов'язано з тим, що командири російських військ або заохочують, або безпосередньо наказують такі дії.

Нагадаємо, окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши дев’ятьох українських військових на Курщині.

До слова, розпочато досудове розслідування за фактом вбивства чотирьох полонених бійців Національної гвардії України поблизу Селидового Донецької області.

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Теги: Катар Лубінець полон обмін полоненими військові війна

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