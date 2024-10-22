Повернулися з полону, щоб... померти. Як російське командування утилізує своїх солдат

Цікавий випадок стався на Покровському напрямку

Російське комадування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку, щоб покарати їх за здачу.

Цікавий випадок стався на Покровському напрямку. Відділення російських штурмовиків пішло в атаку по відкритій місцевості у повний зріст на український опорний пункт, і воїни 110-ї механізованої бригади як у тирі знищили усіх штурмовиків.

Коли зібрали документи вбитих, то наші розвідники були здивовані – адже ці росіяни вже були у полоні саме у 110-ї механізованої бригади та поіїхали на обмін до Росії!

Суриков Михаил Владимирович, 1974 року народження, з Татарстана, був взятий у полон воїнами 110-ї бригади під Авдіївкою 18 листопада 2023 року.

Тюмин Александр Николаевич, 1976 року року народження, з Ногінська Московської області, був взятий у полон також під Авдіївкою 16 жовтня 2023 року.

Судячи з особистих паперів Сурикова та Тюмина, скоріше за все, уся група складалась саме з обміняних з полону бійців. У інших ліквідованих особистих документів та паперів не було.

Судячи з особистих паперів, Суриков та Тюмин служили у 114-й мотострілецькій бригаді ЗС РФ, після здачі у полон вони біля 8 місяців знаходились у українській колонії, потім повернулись до Росії, кілька місяців знаходились у фільтраційному таборі, а потім їх знову направили для проходження служби назад до 114-ї бригадт, і там їх одразу направили у штурмовий загін як «штрафников» . Усе відділення колишніх полонених було направлено в атаку по абсолютно відкритому полю, і жоден з росіян з цієї атаки не повернувся.

Очевидно, російське командування не довіряє своїм солдатам, які підняли руки, і посилає в атаки, щоб вони вже гарантовано з них не повернулись, заступитись за них в РФ нема кому. Путін веде до останнього руського.