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Росіяни у порту Бердянська шукали навідників та партизанів – Центр нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни у порту Бердянська шукали навідників та партизанів – Центр нацспротиву
У Бердянську окупанти шукають партизанів
фото з відкритих джерел

Росіяни посилили контрдиверсійний режим у Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники здійснили рейд у районах поблизу порту. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Після вдалих уражень інфраструктури порту, окупанти шукали навідників серед мешканців навколишніх будинків, адже ворог так і не зрозумів, що кожен українець на тимчасово окупованих територіях допомагає звільненню рідного краю», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі порту збільшилась кількість перевірок авто та перехожих. Особливу увагу окупанти приділяють телефонам і наявності паспорта РФ.

Центр національного спротиву зауважує, що всі заходи не дадуть окупантам результат, водночас Сили оборони й надалі будуть знищувати як на передовій, так і глибоко в тилу.

Нагадаємо, раніше Центр нацспротиву повідомив, що окупанти готують у школах на окупованих територіях день «народного єднання».

Нагадаємо, що в окупованих українських регіонах місцеві медичні установи відмовляються обслуговувати цивільних. Це пов'язано з великими втратами армії РФ.

До слова, російські окупанти запустили пілотний проєкт з підготовки вчителів-«наставників» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього місцевих педагогів-колаборантів групами відправляють до Москви на кількатижневі курси, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.

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Теги: окупанти опалення ворог Бердянськ партизани війна Україна росіяни

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