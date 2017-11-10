Україна відповіла на останні претензії Польщі

МЗС назвало результати переговорів віце-прем’єрів позитивними

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прокоментував інформацію польської сторони щодо зустрічі віце-прем’єрів двох країн. За його словами, результати переговорів «були позитивні оцінені обома сторонами». Відповідну заяву він зробив у Twitter. «У цьому зв'язку вважаю необґрунтованим «глибоке



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МЗС назвало результати переговорів віце-прем’єрів позитивними

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прокоментував інформацію польської сторони щодо зустрічі віце-прем’єрів двох країн. За його словами, результати переговорів «були позитивні оцінені обома сторонами». Відповідну заяву він зробив у Twitter.

«У цьому зв'язку вважаю необґрунтованим «глибоке розчарування результатами переговорів», оприлюднене канцелярією президента Республіки Польща», - йдеться у ній.

Раніше сьогодні канцелярія президента Польщі заявила, що «глибоко розчарована» результатами переговорів між віце-прем'єр-міністрами України та Польщі, що відбулися напередодні.

Нагадаємо, 16 лютого у Варшаві пройшли переговори віце-прем'єр-міністрів Польщі та України, присвячені історичним питанням. Як повідомив український урядовець Павло Розенко, сторони «порушили низку важливих для українсько-польських стосунків питань: загрози нового закону (про польський інститут національної пам’яті – ред.), права українців у Польщі, відновлення зруйнованих пам‘яток, проведення спільних заходів: конференцій, пошукових робіт».