Польща заявила про розчарування результатами переговорів віце-прем’єрів

Польщі не сподобалася «відсутність рішення української сторони щодо основного питання»

Канцелярія президента Польщі заявила, що «глибоко розчарована» результатами переговорів між віце-прем'єр-міністрами України та Польщі, що відбулися напередодні. Відповідне повідомлення поширене владою Польщі у суботу. «Відсутність рішення української сторони щодо основного питання скасування заборони польських ексгумацій на



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Польщі не сподобалася «відсутність рішення української сторони щодо основного питання»

Канцелярія президента Польщі заявила, що «глибоко розчарована» результатами переговорів між віце-прем'єр-міністрами України та Польщі, що відбулися напередодні. Відповідне повідомлення поширене владою Польщі у суботу.

«Відсутність рішення української сторони щодо основного питання скасування заборони польських ексгумацій на території України означає серйозний регрес довіри та не виконує мандат на переговори, встановлений президентами обох країн, що суттєво впливає на взаємні відносини», - йдеться у ньому.

Адміністрація президента Польщі висловила сподівання, що заборону буде скасовано найближчим часом.

Нагадаємо, 16 лютого у Варшаві пройшли переговори віце-прем'єр-міністрів Польщі та України, присвячені історичним питанням. Як повідомив український урядовець Павло Розенко, сторони «порушили низку важливих для українсько-польських стосунків питань: загрози нового закону (про польський інститут національної пам’яті – ред.), права українців у Польщі, відновлення зруйнованих пам‘яток, проведення спільних заходів: конференцій, пошукових робіт».