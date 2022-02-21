Україна відреагувала на можливе визнання Путіним «ЛНР» та «ДНР»

Зараз не тільки Україна, але і весь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО, відзначив глава МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував у Twitter на те, що президент РФ Володимир Путін може визнати «Л/ДНР». За його словами, зараз всі сторони повинні фокусуватися на зусиллях деескалації.

«Зараз не тільки Україна, але і весь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Всі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз всі повинні холоднокровно фокусуватися на зусиллях деескалації. Іншого шляху немає», – заявив Кулеба.

Він також додав, що завтра у Вашингтоні обговорюватиме це питання з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, після чого відправиться в Нью-Йорк і виступить на Генасамблеї ООН.

Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік».

Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія. Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен».

Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).

Коли ж усі виступили, Путін подякував присутнім та пообіцяв, що оголосить своє рішення щодо визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР» вже сьогодні.

Раніше у лютому на стіл Володимира Путіна лягло звернення Державної Думи Росії, яка просить розглянути питання про визнання підконтрольних їй так званих республік «ДНР» та «ЛНР» суверенними і незалежними державами.



