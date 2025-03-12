Росія відреагувала на перемовини між Україною та США

У Джидді 11 березня пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни

Речниця російського МЗС: «Формування російської позиції відбувається не за кордоном»

Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ РФ Марію Захарову.

На тлі переговорів представників США та України в Саудівській Аравії російська посадовиця заявила, що «головні новини будуть приходити з Москви», тому слід слідувати за новинами не з Джидді, а зі столиці РФ.

«Формування російської позиції відбувається не за кордоном за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції Росії відбувається всередині РФ», – запевнила вона.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала підсумки переговорів між Україною та США у Джидді. Вона заявила, що це може стати поворотним моментом у завершенні війни.

До слова, після пропозиції США щодо припинення вогню на 30 днів, яку підтримала українська сторона, росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».