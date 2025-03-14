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Міністри G7 назвали важелі впливу на РФ, якщо вона не погодиться на перемирʼя

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міністри G7 назвали важелі впливу на РФ, якщо вона не погодиться на перемирʼя
Заяву підписали представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також Європейського Союзу
фото: g7.canada.ca

Очільники зовнішньополітичних відомств привітали «прихильність України до негайного припинення вогню»

Міністри закордонних справ країн G7 розглянули можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, якщо угода про припинення вогню не буде досягнута. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ G7 за результатами саміту в Канаді.

Очільники зовнішньополітичних відомств привітали «прихильність України до негайного припинення вогню» та закликали Росію «відповісти взаємністю».

Вони також обговорили накладання подальших санкцій на Росію, запровадження обмежень цін на нафту та надання додаткової підтримки України, якщо Москва не погодиться на припинення вогню. Ці заходи також включають використання доходів від заморожених російських активів.

Для зміцнення довіри в умовах припинення вогню міністри G7 запропонували звільнити військовополонених і затриманих (як військових, так і цивільних), а також повернути депортованих українських дітей.

Крім того, міністри наголосили на необхідності надійних заходів безпеки, щоб гарантувати, що Україна може стримувати й захищатися від будь-яких нових актів агресії.

Заяву підписали представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також Європейського Союзу.

Раніше очільник України Володимир Зеленський повідомив, що 15 березня відбудеться саміт європейських партнерів. «Ми представимо нашу позицію та реальну інформацію про те, що відбувається – відбувається на фронті, також відбувається в Курській області та в усіх наших контактах з партнерами».

Водночас німецькі, британські та французькі радники з питань безпеки терміново вирушили до США для переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на WELT.

Вважається, що приводом до цього стало те, що Вашингтон, Москва та Київ обговорюють можливі шляхи мирного врегулювання війни в Україні нібито без залучення європейських країн.

До слова, президент України Володимир Зеленський зауважив, що вчорашні заяви російського диктатора Володимира Путіна показують, що він не хоче перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу України.

«Вчора ми почули заяви Путіна – він висуває деякі умови, які чітко показують: він не хоче ніякого припинення вогню. Йому потрібна війна – це завжди було очевидним, і це є очевидним зараз. Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою, він бреше про втрати, він бреше про справжній стан своєї економіки, яка постраждала від його недолугих імперських амбіцій, і він робить усе можливе, щоб дипломатія зазнала невдачі», – заявив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Путін не може завершити цю війну, оскільки в такому разі залишиться ні з чим.

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Теги: дипломатія саміт війна путін Володимир Зеленський президент Вашингтон Москва втрати

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