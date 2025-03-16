Коля Сєрга став радником міністра закордонних справ Сибіги

З грудня 2024 року Коля Сєрга числиться радником міністра закордонних справ

Очільника міністерства закордонних справ консультують двоє позаштатних радників, посади штатних не передбачено

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Миколая Сєргу та Дениса Коляду. Таку інформацію «Главкому» надав начальник управління кадрового менеджменту МЗС Віталій Мошківський у відповіді на запит.

35-річний військовий, співак, а в минулому телеведучий Миколай Сєрга числиться радником міністра закордонних справ з 7 грудня 2024 року. Коля Сєрга – саме так його знає більшість українців – у перші дні вторгнення вступив до лав ЗСУ. Там започаткував проєкт «Культурний десант», який обʼєднав інших артистів, музикантів, поетів, композиторів.

У серпні 2022 року президент відзначив Сєргу орденом «За мужність» III ступеню.

У мирний час Коля Сєрга знімався ведучим у телепроєкті «Орел і решка», виступав резидентом Comedy Club Odessa.

31-річний випускник Українського католицького університету Денис Коляда став радником очільника МЗС 25 листопада 2024 року. Того дня він оприлюднив допис у Facebook, в якому окреслив головне завдання для себе – «посилити голос України на світовій релігійній мапі».

Також у своїй соцмережі Денис Коляда викладає багато спільних фото з Папою Римським Франциском.

У своїй соцмережі Денис Коляда викладає багато спільних фото з Папою Римським Франциском фото: Денис Коляда/Facebook

За даними ЗМІ, радник Сибіги майже випадково познайомився з аргентинським протестантом, який є у дружніх стосунках з Папою Римським. Саме через нього вийшло знайомство Дениса Коляди з Франциском.

У 2019 році Коляда балотувався у народні депутати за списками партії «Голос», але не пройшов.

Окремо в управлінні кадрового менеджменту МЗС повідомили: посади штатних радників міністра закордонних справ не передбачено.

Як повідомляв «Главком», колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра, ексзаступник голови Верховної Ради, ексміністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, генерал внутрішньої служби Василь Дурдинець досі працює штатним радником очільника МВС і отримує зарплатню. У вересні 2025-го посадовцю виповниться 88 років.