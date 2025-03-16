Коля Сєрга став радником міністра закордонних справ Сибіги
Очільника міністерства закордонних справ консультують двоє позаштатних радників, посади штатних не передбачено
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Миколая Сєргу та Дениса Коляду. Таку інформацію «Главкому» надав начальник управління кадрового менеджменту МЗС Віталій Мошківський у відповіді на запит.
35-річний військовий, співак, а в минулому телеведучий Миколай Сєрга числиться радником міністра закордонних справ з 7 грудня 2024 року. Коля Сєрга – саме так його знає більшість українців – у перші дні вторгнення вступив до лав ЗСУ. Там започаткував проєкт «Культурний десант», який обʼєднав інших артистів, музикантів, поетів, композиторів.
У серпні 2022 року президент відзначив Сєргу орденом «За мужність» III ступеню.
У мирний час Коля Сєрга знімався ведучим у телепроєкті «Орел і решка», виступав резидентом Comedy Club Odessa.
31-річний випускник Українського католицького університету Денис Коляда став радником очільника МЗС 25 листопада 2024 року. Того дня він оприлюднив допис у Facebook, в якому окреслив головне завдання для себе – «посилити голос України на світовій релігійній мапі».
Також у своїй соцмережі Денис Коляда викладає багато спільних фото з Папою Римським Франциском.
За даними ЗМІ, радник Сибіги майже випадково познайомився з аргентинським протестантом, який є у дружніх стосунках з Папою Римським. Саме через нього вийшло знайомство Дениса Коляди з Франциском.
У 2019 році Коляда балотувався у народні депутати за списками партії «Голос», але не пройшов.
Окремо в управлінні кадрового менеджменту МЗС повідомили: посади штатних радників міністра закордонних справ не передбачено.
Як повідомляв «Главком», колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра, ексзаступник голови Верховної Ради, ексміністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, генерал внутрішньої служби Василь Дурдинець досі працює штатним радником очільника МВС і отримує зарплатню. У вересні 2025-го посадовцю виповниться 88 років.
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