Джонсон заявив, що впевнений, як ніколи, у перемозі України (відео)

Джонсон: «Британія буде стояти пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно»

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завив про те, що ніколи раніше не був настільки упевнений, що Україна переможе. Про це він заявив у відео, яке опублікував у Твіттер.

«Я ніколи не був так впевнений, що Україна переможе. Британія буде стояти пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно. Слава України», – зазначив Джонсон.

I have never been more certain that Ukraine will win.



Britain will stand shoulder-to-shoulder with Ukraine for as long as it takes.



Slava Ukraini pic.twitter.com/0e3UpIy9O5 — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 9, 2022

Саме Джонсон першим з європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні, підтримав прагнення нашої країни, нашого народу перемогти російського загарбника.

Нагадаємо, 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії. Також у селі біля Львова з'явиться вулиця Бориса Джонсона.