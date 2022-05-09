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    Джонсон заявив, що впевнений, як ніколи, у перемозі України (відео)

    Джонсон заявив, що впевнений, як ніколи, у перемозі України (відео)
    фото: скріншот відео

    Джонсон: «Британія буде стояти пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно»

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завив про те, що ніколи раніше не був настільки упевнений, що Україна переможе. Про це він заявив у відео, яке опублікував у Твіттер.

    «Я ніколи не був так впевнений, що Україна переможе. Британія буде стояти пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно. Слава України», – зазначив Джонсон.

    Саме Джонсон першим з європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні, підтримав прагнення нашої країни, нашого народу перемогти російського загарбника.

    Нагадаємо, 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії. Також у селі біля Львова з'явиться вулиця Бориса Джонсона.

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    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Джонсон заявив, що впевнений, як ніколи, у перемозі України (відео)