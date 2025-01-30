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Український дипломат: Є шанси перетягти Сербію на наш бік

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Український дипломат: Є шанси перетягти Сербію на наш бік
Володимир Толкач: Щодо шансів перетягти Сербію на наш бік, то вони завжди є
фото з відкритих джерел

Український дипломат нагадує: «Довкола Сербії немає жодної країни, яка б не була членом НАТО або ж ЄС»

Україна може перетягнути Сербію, яка балансує між Заходом і Росією, на свій бік. Про це в інтерв’ю «Главкому» зауважив посол України у Сербії Володимир Толкач.

«Сербія пробує знайти свої інтереси в балансі між сторонами протистояння. На сьогоднішній день це країни Заходу і Україна по один бік проти Росії та, певною мірою, Китаю, по інший. Щодо шансів перетягти Сербію на наш бік, то вони завжди є. Над цим потрібно працювати. Це перше. Друге – країна, яка жадає членства у Євросоюзі так чи інакше повинна прийняти рішення для себе, чи буде погоджуватися із зовнішньою політикою ЄС», – зауважив посол.

Володимир Толкач наголосив, що молодь у Сербії здебільшого орієнтована на Європу, тоді як старше покоління часто ностальгує за Югославією та має симпатії до Росії.

«Довкола Сербії немає жодної країни, яка б не була членом НАТО або ж ЄС. Тому яка тут може бути рівноцінна альтернатива? Єдине, на що нам треба зважати, це давні історичні зв’язки між Сербією та РФ. Молодь у Сербії здебільшого проєвропейська. Тоді як старше покоління страшенно жалкує через розпад Югославії. Можливо, певною мірою, в цьому можна побачити подібність між сербами та росіянами.  І від цього нікуди не дітися», – наголосив дипломат.

Толкач зазначив, що, на його думку, Сербія й надалі буде балансувати між різними Заходом і РФ, що відповідає її історичній практиці та менталітету:

«Белград і далі балансуватиме. Це цілком відповідає історичній практиці та менталітету самої Сербії. Питання в тому, що ми можемо зі свого боку зробити, аби вплинути? І як саме Сербія буде змінюватися далі? Александар Вучич досяг досить суттєвого прогресу в економічному розвитку держави, не враховувати цього не можна. Отже, і авторитет президента досить високий».

Посол додав, що Белград постійно надає Україні гуманітарну допомогу та підтримує українських біженців. Як повідомив Володимир Толкач, Сербія організовує безкоштовні спортивні табори для українських дітей вже три роки поспіль.

«З самого початку вторгнення наші біженці одержали €3 млн на гуманітарну допомогу. З ініціативи Тамари Вучич, восени  2022 року Сербія надіслала Україні медичні автомобілі. Також нам було передано електричне обладнання після першого масованого обстрілу нашої енергосистеми. Сербія віддала всі наявні в неї запасні частини до радянської системи енергоспоживання. Минулого року ми отримали €52 млн фінансової підтримки. І 5 тис. планшетів для наших школярів», – зауважив дипломат.

Як повідомлялося, за час повномасштабної війни позиція сербів почала повільно, але все ж таки змінюватися на користь України. Загалом Сербія сприймає нас як дружню слов’янську країну попри те, що жителі країни не повністю розуміють причину російської агресії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Сербії Володимир Толкач.

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Теги: Сербія Україна посол посольство дипломатія Володимир Толкач НАТО Європейський союз

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