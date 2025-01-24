Орбан підтвердив, що блокує продовження санкцій ЄС проти РФ: причина

Орбан хоче російський газ попри гарантії Трампа постачати Європі американський газ

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що блокує продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи відновлення постачання російського газу через українську газотранспортну систему. Про це повідомляє «Голос Америки».

Разом із Орбаном прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими позиціями, аргументує, що їхні країни зазнають значних втрат через високу вартість альтернативного газу.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив про готовність забезпечити Європу більшими обсягами американського газу.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Також словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу.

Також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт веде переговори з Москвою та Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну. Він навіть запропонував своєрідну хитрість, яка дозволить транспортувати блакитне паливо з Росії. Хитрість, за словами прем’єра Угорщини, полягає в тому, щоб російський газ до моменту потрапляння на територію України «був би вже у власності покупців».