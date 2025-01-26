Українці у Польщі отримують штрафи на 120 тис. грн. Причиною може бути пунктуаційна помилка

Україна звернулася до польських міністерств, аби врегулювати ситуацію

Українські перевізники скаржаться на високі штрафи, які на них накладають у Польщі через незначні порушення. Україна звернулася до польських міністерств. Про це повідомив заступник міністра розвитку та територій України Сергій Деркач.

За його словами, йдеться про випадки, коли перевізники реєструються в системі SENT/RMPD під час поїздок територією Польщі.

Однак їх штрафують «за дрібні технічні помилки»: відсутність розділового знака під час реєстрації або відсутність GPS-сигналу протягом кількох сотень метрів дороги. Штрафи досягають 12 тисяч злотих, тобто близько 120 тисяч гривень.

Як пояснює Деркач, мета запровадження системи SENT/RMPD – запобігати каботажним перевезенням. Однак порушення, за які штрафують українських водіїв, мовляв, не завдають шкоди ринку перевезень Польщі, адже не дають можливість виконати перевезення всередині країни без дозволів.

Тому Україна звернулася до Міністерства фінансів Польщі, Міністерства інфраструктури Польщі та Єврокомісії. Також українська сторона зустрінеться з польською для обговорення ситуації.

«Очікуємо відповідної реакції та вжиття заходів», – написав Деркач.

Систему SENT (система електронного нагляду за транспортом) використовує польська Національна податкова адміністрація для моніторингу автомобільних і залізничних перевезень так званих чутливих товарів – зокрема, палива, денатурованого спирту, рослинних олій, фарб, лаків, розчинників, медичних виробів, пише Polsat News.

Торік у середині жовтня польський президент Анджей Дуда підписав зміни до законодавства, які, зменшила строк обов’язкової реєстрації в SENT для перевізників поза ЄС, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів. Спочатку вони мали стати чинними з початку 2025 року, але вони набрали чинності 1 листопада 2024 року.

До слова, у Польщі почали діяти нові правила конфіскації авто, але уряд анонсував, що відбудеться низка новацій для водіїв. Водіям в Польщі слід врахувати, що польський суд з березня 2024 року також фактично отримав право конфіскувати авто навіть у випадку, коли у крові водія було виявлено лише понад 0,5 проміле алкоголю.