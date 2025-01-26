Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Українці у Польщі отримують штрафи на 120 тис. грн. Причиною може бути пунктуаційна помилка

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українці у Польщі отримують штрафи на 120 тис. грн. Причиною може бути пунктуаційна помилка
Українська сторона зустрінеться з польською для обговорення ситуації
фото з відкритих джерел

Україна звернулася до польських міністерств, аби врегулювати ситуацію

Українські перевізники скаржаться на високі штрафи, які на них накладають у Польщі через незначні порушення. Україна звернулася до польських міністерств. Про це повідомив заступник міністра розвитку та територій України Сергій Деркач.

За його словами, йдеться про випадки, коли перевізники реєструються в системі SENT/RMPD під час поїздок територією Польщі.

Однак їх штрафують «за дрібні технічні помилки»: відсутність розділового знака під час реєстрації або відсутність GPS-сигналу протягом кількох сотень метрів дороги. Штрафи досягають 12 тисяч злотих, тобто близько 120 тисяч гривень.

Як пояснює Деркач, мета запровадження системи SENT/RMPD – запобігати каботажним перевезенням. Однак порушення, за які штрафують українських водіїв, мовляв, не завдають шкоди ринку перевезень Польщі, адже не дають можливість виконати перевезення всередині країни без дозволів.

Тому Україна звернулася до Міністерства фінансів Польщі, Міністерства інфраструктури Польщі та Єврокомісії. Також українська сторона зустрінеться з польською для обговорення ситуації.

«Очікуємо відповідної реакції та вжиття заходів», – написав Деркач.

Систему SENT (система електронного нагляду за транспортом) використовує польська Національна податкова адміністрація для моніторингу автомобільних і залізничних перевезень так званих чутливих товарів – зокрема, палива, денатурованого спирту, рослинних олій, фарб, лаків, розчинників, медичних виробів, пише Polsat News.

Торік у середині жовтня польський президент Анджей Дуда підписав зміни до законодавства, які, зменшила строк обов’язкової реєстрації в SENT для перевізників поза ЄС, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів. Спочатку вони мали стати чинними з початку 2025 року, але вони набрали чинності 1 листопада 2024 року.

До слова, у Польщі почали діяти нові правила конфіскації авто, але уряд анонсував, що відбудеться низка новацій для водіїв. Водіям в Польщі слід врахувати, що польський суд з березня 2024 року також фактично отримав право конфіскувати авто навіть у випадку, коли у крові водія було виявлено лише понад 0,5 проміле алкоголю.

Читайте також:

Теги: правила перевезення президент Україна Анджей Дуда дороги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соціологи назвали кількість українців, які будуть терпіти війну стільки, скільки потрібно
Більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Опитування КМІС
2 сiчня, 16:59
Дзвін був створений із відпрацьованих боєприпасів на замовлення Національного фестивалю дзвонів
«Дзвін Солідарності» з Україною вперше пролунав у Національному соборі Вашингтона
2 сiчня, 08:55
Як відомо, президент США Джо Байден зробив найбільший одноденний акт помилування злочинців в історії Америки
Байден замінив страту на довічне для двох увʼязнених. Вони просять залишити смертний вирок
7 сiчня, 19:45
Ангеліна Калініна
Матч української тенісистки на Australian Open 2025 перервано та перенесено
15 сiчня, 10:07
Вітчизняна артустановка «Богдана» 155-мм калібру
Зеленський розповів, як змінилося виробництво української зброї за час великої війни
15 сiчня, 16:19
Вигівський: за 2024 рік ліквідовано 74 нарколабораторії та 968 наркопритонів
Стало відомо, скільки тонн наркотичних речовин вилучила Нацполіція за 2024 рік
16 сiчня, 23:18
Гренландія продовжує залишатись інтересом Трампа
Захоплення Гренландії Трампом загрожує катастрофою для всієї планети – Politico
16 сiчня, 19:22
Споживання французького шампанського у світі падає
Падіння продажів шампанського: винороби у Франції знайшли несподіване пояснення
22 сiчня, 14:11
Невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом: прогноз погоди на 25 січня
Невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом: прогноз погоди на 25 січня
Вчора, 05:10

Економіка

Українці у Польщі отримують штрафи на 120 тис. грн. Причиною може бути пунктуаційна помилка
Українці у Польщі отримують штрафи на 120 тис. грн. Причиною може бути пунктуаційна помилка
США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу
США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу
Спецпредставник Трампа назвав ціну на нафту, яка змусить Росію почати мирні переговори
Спецпредставник Трампа назвав ціну на нафту, яка змусить Росію почати мирні переговори
Саудівська Аравія прокоментувала пропозицію Трампа знизити ціну на нафту
Саудівська Аравія прокоментувала пропозицію Трампа знизити ціну на нафту
Туреччина робить ставку на масовий запуск атомних реакторів
Туреччина робить ставку на масовий запуск атомних реакторів
На тлі санкцій держави активно забирають свої прапори із танкерів тіньового флоту РФ
На тлі санкцій держави активно забирають свої прапори із танкерів тіньового флоту РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 січня: ситуація на фронті
73K
Боєць ЗСУ добу провів у окопі з росіянами: як йому вдалося врятуватися
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 січня 2025
20K
Помер відомий актор театру і кіно Василь Чорношкур
11K
Як завершиться війна в Україні: The Times назвала чотири сценарії
6801
Американські дипломати наполягають, щоб Держдеп США звільнив Україну від замороження допомоги – FT

Новини

26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
У Києві годину тривала повітряна тривога
Вчора, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua