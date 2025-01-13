Розвідка розкрила дані російських виробників дронів

Розвідка розкрила дані 79 російських підприємств, які виробляють безпілотники для війни проти України

Головне управління розвідки Міноборони на порталі War&Sanctions запускає новий розділ з інформацією про російських виробників озброєння та військової техніки. Перша опублікована категорія – виробники БпЛА держави-агресора. Про це повідомляє ГУР.

«Розділ містить ідентифікаційні дані підприємств, опис їхньої діяльності, список пов’язаних компаній та номенклатуру БпЛА. Перегляд та навігація доступні як за підприємствами, так і за моделями БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Розвідка опублікувала дані про 79 російських підприємств, що беруть участь у кооперації з виробництва та постачання БпЛА для війни проти України.

Серед них:

підприємства, які виробляють російські версії іранських БпЛА Shahed-136 – «Герань» та «Гарпія» – АТ «ОЕЗ ППТ Алабуга», ТОВ «Альбатрос», АТ «ІЕМЗ Купол» та інші залучені до процесу виробництва цих БпЛА та складових для них;

група компаній Zala Aero, що входить до концерну «Калашников» та виробляє баражуючі «Ланцети», розвідувальні Zala;

виробники багатоцільових російських БпЛА «Оріон» та «Альтаір» – АТ «Кронштадт» та АТ «Уральський завод цивільної авіації»;

виробники FPV-дронів, що передають свою продукцію безпосередньо підрозділам ЗС РФ в Україні, організовують для них збори коштів, школи пілотів на тимчасово окупованих територіях, доопрацьовують свою продукцію на замовлення російських військових.

«Розділ буде поповнюватись та розширюватись іншими категоріями. На черзі – виробники ракет. Жоден причетний до вбивств та терору українців не буде забутий та не уникне покарання», – наголошує ГУР.

Нагадаємо, Росія почала виробляти новий ударний безпілотник дальнього радіуса дії, який має назву «Гарпія-А1». Зокрема, для його виготовлення використовується китайський двигун та деталі.

Також повідомлялося, що попри санкції Росія продовжує масштабувати виробництво дронів «Шахед». Зазначається, що російський завод у спеціальній економічній зоні «Алабуга» в Республіці Татарстан, виготовив 5760 дронів «Шахед» у період з січня по вересень 2024 року.