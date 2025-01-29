Дипломат розказав, як війна в Україні змінила сербів

Толкач: Останнім часом мені доводиться у інтерв’ю говорити сербським ЗМІ, що сербам було б легше нас зрозуміти, якби вони мали спільний з Росією кордон

Посол Володимир Толкач: Сербам все важче розуміти причину російської агресії проти України

За час повномасштабної війни позиція сербів почала повільно, але все ж таки змінюватися на нашу користь. Загалом Сербія сприймає нас як дружню слов’янську країну попри те, що жителі країни не повністю розуміють причину російської агресії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Сербії Володимир Толкач.

За його словами, Україна та Сербія зараз активно відновлюють міждержавні зв’язки. Посол запевняє: за час повномасштабної війни позиція сербів почала повільно змінюватися на користь України, і це проявляється у декількох моментах.

«Ми знаємо, що Сербія, як і Україна, обрала шлях євроінтеграції. Тож у місцевих громадян виникає питання, чи війна розпочалася через європейські прагнення Української держави? А в чому ж тоді різниця між Україною та Сербією?» – зауважив дипломат.

Толкач підкреслює, що останнім часом йому доводиться у інтерв’ю говорити сербським ЗМІ, що сербам було б легше нас зрозуміти, якби вони мали спільний з Росією кордон.

«На початку війни (повномасштабної війни Росії проти України - «Главком») тут було популярним переконання, що, мовляв, ми таке вже переживали у 1999 році (війну, бомбардування Сербії з боку військ країн-членів НАТО). До того ж, у сербів стався колективний когнітивний дисонанс. З одного боку, росіян вони вважають братами, але з іншого – які ж росіяни нам брати, якщо вбивають таких самих слов’ян – українців?» – наголосив Володимир Толкач.

Посол зазначив, що роз’яснення – це важка робота, передовсім через велику присутність проросійської преси.

Нагадаємо, Сербія розірвала низку контрактів на закупівлю російської зброї, якою постачала армію з часів СРСР. Про це в інтерв'ю газеті Novosti повідомив начальник генерального штабу республіки Мілан Мойсилович. За його словами, причиною такого рішення стали санкції проти Москви.

Також Сербія надасть Україні обладнання на суму понад €8 млн, включаючи генератори та трансформатори. Про це повідомив президент Сербії Александр Вучич.