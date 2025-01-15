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Росія атакувала газову інфраструктуру: що буде з постачанням для українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала газову інфраструктуру: що буде з постачанням для українців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Роман Чумак повідомив, чи всі підприємства групи «Нафтогаз» працюють в штатному режимі

Сьогодні, 15 січня, росіяни атакували газову інфраструктуру України 15 січня. Попри обстріл, постачання газу відбувається безперебійно. Про це повідомляє «Нафтогаз».

«Сьогодні зранку ворог завдав чергових підступних ударів по газовій інфраструктурі України. Як і раніше, ворог прагне залишити українців без тепла та газу», – зауважив тимчасовий в. о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Роман Чумак.

Чумак додав що всі підприємства групи «Нафтогаз» працюють в штатному режимі: «Постачання газу для людей відбувається безперебійно, без відключень. Всі наслідки ворожої атаки будуть ліквідовані найближчим часом».

Нагадаємо, що зранку 15 січня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Зокрема, є влучання у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

Як повідомлялося, зранку 15 січня Росія атакувала Україну. На Прикарпатті ціллю ворога були об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

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Теги: росія газ Нафтогаз України війна українці Україна

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