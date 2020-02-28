Генконсульство України в Мілані відновлює прийом громадян



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Генконсульство з 25 лютого тимчасово зупинило прийом громадян через спалах коронавірусу в Італії Фото: Reuters

Громадяни, які були записані на 25, 27 і 28 лютого будуть прийматися в індивідуальному порядку окремо від загального запису

Генеральне консульство України в Мілані повідомляє, що з 2 березня відновить загальний прийом громадян за попереднім записом.

Про це повідомляє пресслужба генконсульства у Facebook.

Роботу відновлюють відповідно до директив, оприлюднених префектурою Мілану.

«Громадяни, які були записані на 25, 27 і 28 лютого будуть прийматися в індивідуальному порядку окремо від загального запису. Працівники консульства зателефонують або відправлять електронне повідомлення кожному з вас та узгодять день та час прийому. Повторно записуватися вам не потрібно», – йдеться в повідомленні.

Водночас у генконсульстві наголосили, що при відвіданні консульства усіх просять дотримуватися рекомендацій, виданих італійськими санітарними службами, щодо запобігання подальшому розповсюдженню коронавірусу.

«А саме: в приміщенні генерального консульства не створювати натовп, дотримуватися необхідної дистанції при спілкуванні з відвідувачами та працівниками консульства, активно користуватися дезінфікуючими засобами для рук, при можливості – медичними масками та гумовими рукавицями», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що генконсульство з 25 лютого тимчасово зупинило прийом громадян через спалах коронавірусу в Італії.

Нагадаємо, в Італії від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, померли ще чотири людини, кількість хворих досягла 821.

Жертвами коронавірусу стали три пацієнти старше 80 років і один 70-річний.

Таким чином, в Італії від коронавірусу померла 21 людина. Кількість випадків зараження зросла з 650 до 821.