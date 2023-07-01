Пост міністра про показ фільмів англійською викликав скандал

Перегляд фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу прокачає скіли українців, вважає Федоров

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров привітав ініціативу показу в кінотеатрах фільмів англійською мовою з українським субтитрами. На своїй сторінці у Facebook він узявся перераховувати переваги знання англійської.

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«Поступове впровадження в кінотеатрах фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф. З’явиться більше топових українських стрічок, а режисери та актори зможуть продемонструвати свій максимум. Український кінематограф залучатиме більше інвестицій. У подальшому це створить новий бум в індустрії українських фільмів.

Також перегляд фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу прокачає скіли українців з англійської. Значна кількість країн показують кіно англійською із субтитрами. Україна об’єднує найуспішніші світові кейси, щоб кожен вивчив англійську мову.

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Дубляж переходитиме у сферу стримінгових компаній. За час повномасштабного вторгнення ринок українського дубляжу зріс. На Netflix з’явилася величезна кількість контенту, дубльованого українською мовою українськими акторами. І ця тенденція продовжуватиметься», – написав Федоров.

Утім, ентузіазм міністра українці не підтримали. У коментарях на нього посипався шквал критики. Адже законопроєкт про застосування англійської мови в Україні пропонує поступово відмовитися від українського дубляжу в кінотеатрах. З 2025 року кінотеатри транслюватимуть принаймні 50% фільмів з англійським дубляжем та українськими субтитрами. У 2026-му частка має зрости до 75%, а у 2027-му – до 100%. Тож громадяни вважають, що це антиукраїнське рішення.

«Гнати таких міністрів»; «Що завгодно – аби не українська. Пороблено»; «Подати позов до Конституційного Суду»; «Вони хочуть вивчити англійську за рахунок української?» – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Законопроєкт «Про застосування англійської мови в Україні», який запропонував президент Володимир Зеленський, критикують громадські діячі. Вони зазначають: глава держави нібито пропонує заборону української мови в кінопрокаті і знищeння українського кінодублювання.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.

До слова, Кабінет міністрів України готує проєкт закону, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування, також напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих – уряд готує законопроєкт про новий статус англійської мови.