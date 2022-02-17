Окупанти обстріляли ліцей у Попасному: у закладі перебували 30 учнів (фото)

Без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків

Також пошкоджений газогін

Сьогодні, 17 лютого, окупанти обстріляли селище Врубівка Попаснянського району Луганської області. У двір Врубівського ліцею потрапив снаряд, а також пошкоджений газогін. Про це повідомляє Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація у Facebook.

«Сьогодні близько 10:25 стався обстріл зі сторони тимчасово окупованої території по населеному пункту смт. Врубівка, внаслідок чого один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що на момент обстрілу в ліцеї перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Так, станом на 11:10 8 учнів та два співробітники персоналу перебувають в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки. Крім того, під час обстрілів пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна. Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску. На даний час без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

«Внаслідок ворожого обстрілу смт Врубівка, Попаснянський р-н, Луганська область пошкоджено газопровід середнього тиску 76 мм діаметром – для проведення аварійно-ремонтних робіт газопостачання припинено для 585 споживачів», – повідомляє АТ «Луганськгаз».

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Як повідомлялося, бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі звинуватили українську армію в загостренні. Тим часом, російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ. Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Так само не бачать обіцяного відведення російських військ від українських кордонів і у Північноатлантичному альянсі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі.