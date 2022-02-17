З посольства Росії у Києві йде дим: що відомо (відео)

Західні ЗМІ вже висунули теорію, що в такий спосіб дипломати знищують документи

З будівлі посольства Росії йде дим

У мережу виклали відео, на якому видно дим над будівлею посольства Росії у Києві. Відео викладав «Киев зараз»

Автор відео припускає, що дипломати «палять документи», періодично щось підкидаючи у вогонь. Дим іде то білий, то темний. Автор відео іронізує, що навряд чи у приміщенні посольства «обирають Папу».

Коли було знято ці кадри, не уточнюється.

Нагадаємо, 15 лютого посольство США у Києві спустило прапор.

Персонал посольства прибрав прапор після того, як стало відомо, що американські дипломати передислоковуються до Львова у звязку із загрозою повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Напередодні також стало відомо, що Держдеп дав вказівку знищити усі комп'ютери та телефонні мережі на території амбасади.

Нагадаємо, 12 лютого Посольство США в Україні підтвердило евакуацію частини дипломатів з України. Тоді йшлося про співробітників, які не займають критично важливі посади.

14 лютого стало відомо, що США вирішили відкликати всіх дипломатів з України.

Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.