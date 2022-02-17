З посольства Росії у Києві йде дим: що відомо (відео)
Західні ЗМІ вже висунули теорію, що в такий спосіб дипломати знищують документи
З будівлі посольства Росії йде дим
У мережу виклали відео, на якому видно дим над будівлею посольства Росії у Києві. Відео викладав «Киев зараз»
Автор відео припускає, що дипломати «палять документи», періодично щось підкидаючи у вогонь. Дим іде то білий, то темний. Автор відео іронізує, що навряд чи у приміщенні посольства «обирають Папу».
Коли було знято ці кадри, не уточнюється.
Нагадаємо, 15 лютого посольство США у Києві спустило прапор.
Персонал посольства прибрав прапор після того, як стало відомо, що американські дипломати передислоковуються до Львова у звязку із загрозою повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.
Напередодні також стало відомо, що Держдеп дав вказівку знищити усі комп'ютери та телефонні мережі на території амбасади.
Нагадаємо, 12 лютого Посольство США в Україні підтвердило евакуацію частини дипломатів з України. Тоді йшлося про співробітників, які не займають критично важливі посади.
14 лютого стало відомо, що США вирішили відкликати всіх дипломатів з України.
Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.