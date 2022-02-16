НАТО розглядає можливість розміщення бойових бригад на кордонах з Україною

Нові підрозділи Альянсу можуть з'явитися в країнах, що межують з Україною

Додатковий військовий контингент можуть розмістити одразу у чотирьох країнах

Сьогодні, 16 лютого, у Брюсселі проходить зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО, під час якого обговорюється план створення нових бойових угрупувань у Південній та Східній Європі. Зокрема, пропонується посилити позиції у Румунії, Угорщині, Болгарії та Словаччині. Про це повідомляють європейські ЗМІ, пише «Главком».

За повідомленням видання Newsweek.ro, на тлі попереджень США про російське військове вторгнення в Україну обговорюється детальний план посилення Південно-східного флангу. Згідно з цим планом, розглядається можливість створення чотирьох багатонаціональних оперативних груп, до складу кожної з яких входитиме тисяча військовослужбовців, у Болгарії, Румунії та, можливо, у Словаччині та Угорщині.

Як пише європейське видання Euroactiv, НАТО має лише ротаційні війська у Східній Європі, а не постійну присутність.

Нагадаємо, у 2014 році, у відповідь на окупацію РФ Криму, Альянс створив чотири бойові групи в Естонії, Литві, Латвії та Польщі, які мають у своєму розпорядженні танки, протиповітряну оборону, підрозділи спостереження та розвідки і складаються з 1500 ротаційних військових.

Раніше Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО розгляне «довгострокове коригування своєї позиції, включаючи розгляд питання щодо створення бойової групи в Румунії». Зокрема, оперативну групу у Румунії може очолити Франція.

Крім того, прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що його країна готова прийняти війська НАТО, але в батальйоні мають нести службу болгарські війсовослужбовці.

Враховуючи зближення угорського премʼєра Віктора Орбана з очільником Кремля Володимиром Путіним та початок передвиборчої кампанії в Угорщині, позиція Будапешта наразі невідома.

Нагадаємо, раніше Кремль вимагали від США зменшити присутність НАТО й повернутися до позицій 1997 року, зокрема у РФ зажадали виводу військ НАТО з Румунії та Болгарії.

Раніше повідомлялося, що Шольц у Москві зробив заяву про розширення НАТО.

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