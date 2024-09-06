Умєров підсумував 24-й «Рамштайн»: що отримає Україна

За словами Умэрова, цього року Україна робить особливий акцент на «морській обороні»

Рустем Умєров зауважив, що є велика «зацікавленість з боку наших партнерів та союзників інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення української оборонної промисловості»

Міністр оборони України Рустем Умєров підсумував, яку допомогу отримала чи отримає наша держава за результатами 24-го засідання у форматі «Рамштайн».

Міністр зауважив, що є велика «зацікавленість з боку наших партнерів та союзників інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення української оборонної промисловості».

«З низкою країн вже в активній комунікації щодо можливостей фінансування нашої, української зброї, ракет, дронів», – зазначив глава Міноборони.

Підсумки 24-го засіданні «Рамштайн» фото: Рустем Умєров, Facebook

Серед наданої допомоги від союзників Умєров згадав про:

США , які оголосили виділення чергового пакета військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійдуть критично важливе озброєння та обладнання, бойові машини M2 Bradley та ракети для Himars;

, які оголосили виділення чергового пакета військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійдуть критично важливе озброєння та обладнання, бойові машини M2 Bradley та ракети для Himars; Канаду - надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них, що значно посилить можливості України у повітряних операціях. Крім того, новий пакет допомоги включає тисячі кулеметів та пістолетів, елементи військової техніки та пів сотні «швидких», що допоможе забезпечити медичні потреби на полі бою; також країна а взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми «Flit». На 5-річний термін підготовки пілотів і технічного складу уряд виділить 389 мільйонів доларів;

- надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них, що значно посилить можливості України у повітряних операціях. Крім того, новий пакет допомоги включає тисячі кулеметів та пістолетів, елементи військової техніки та пів сотні «швидких», що допоможе забезпечити медичні потреби на полі бою; також країна а взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми «Flit». На 5-річний термін підготовки пілотів і технічного складу уряд виділить 389 мільйонів доларів; Великобританію - передасть 650 легких багатоцільових ракет (LMM) на суму 162 мільйони фунтів, що значно зміцнить можливості у протиповітряній обороні;

- передасть 650 легких багатоцільових ракет (LMM) на суму 162 мільйони фунтів, що значно зміцнить можливості у протиповітряній обороні; Нідерланди - нададуть ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на суму 80 мільйонів євро. Ця допомога дозволить суттєвопосилити обороноздатність військово-повітряних сил;

- нададуть ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на суму 80 мільйонів євро. Ця допомога дозволить суттєвопосилити обороноздатність військово-повітряних сил; Швецію - приєдналася до коаліції з розмінування, підписавши Меморандум про Взаєморозуміння та зобов'язавшись внести 5 мільйонів євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій;

- приєдналася до коаліції з розмінування, підписавши Меморандум про Взаєморозуміння та зобов'язавшись внести 5 мільйонів євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій; Іспанію - відправить батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, яка включає 6 пускових установок;

- відправить батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, яка включає 6 пускових установок; підписання Положення Коаліції морських спроможностей (КМС). Лідерство ділять тут Британія і Норвегія.

«Цього року Україна робить особливий акцент на «морській обороні». Ми вже відкинули ворожі російські кораблі від берегів кримського півострова. Разом із союзниками продовжуємо втілювати «Стратегією морської безпеки». Зміцнюємо позиції на всіх фронтах завдяки міжнародній підтримці та героїзму наших військових. Разом наближаємо мир і безпеку в Європі», – підсумував Умєров.

Нагадаємо, західні партнери продовжать задовольняти пріоритетні потреби України, надаючи їй військову допомогу, але й працюють, щоб допомогти Україні розбудовувати свою довгострокову безпеку. Про це на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Він зазначив, що група почула заклик президента Володимира Зеленського, який брав участь в засіданні, до збільшення безпекової допомоги Україні.