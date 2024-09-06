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Зеленський та Остін обговорили наповнення нового пакета оборонної підтримки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський та Остін обговорили наповнення нового пакета оборонної підтримки
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном
фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів за анонсований пакет військової підтримки обсягом 250 млн дол.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Однією з тем обговорень став дозвіл на удари по Росії американською зброєю. Про це повідомляє  пресслужба Офісу президента України.

Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів за анонсований пакет військової підтримки обсягом 250 млн дол.

«Ми вдячні за вашу чітку позицію щодо продовження надання нам усієї необхідної військової підтримки та за лідерство США у форматі «Рамштайн». Це – запорука успіху на полі бою», – зазначив глава держави.

Сторони обговорили його наповнення та інші потреби Сил оборони.

Окремо глава держави наголосив, що Україні необхідний дозвіл на застосування західної далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії.

Президент зауважив, що у зв’язку з посиленням ракетно-бомбового терору проти українців та критичної інфраструктури з боку РФ наша держава також украй потребує додаткових засобів протиповітряної оборони.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Ллойд Остін обговорили, як прискорити постачання військової допомоги з уже погоджених пакетів підтримки, та розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16.

Глава держави також закликав США інвестувати в українське виробництво озброєнь.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня президент США Джон Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $250 млн. Про це на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він наголосив, що через наближення зими для України зараз «критичний момент». Міністр не уточнив, що саме увійде до нового пакета. 

Агентство Reuters повідомило, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині РФ. Одразу три співрозмовники видання заявили, що про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.

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Теги: Ллойд Остін військова допомога переговори Офіс президента Україна Володимир Зеленський держава США

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