Держава має співпрацювати з приватними школами операторів БПЛА – нардеп Костенко

За словами голови Незалежної асоціації шкіл безпілотників Ігоря Кравченка, військові центри могли б істотно зменшити собі навантаження і час підготовки, якби співпрацювали з приватниками

«Приватні школи добре функціонують, але за рахунок в основному волонтерських фондів або спонсорів»

Держава має залучати приватні школи до навчання військових, зауважив Роман Костенко, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це йдеться у матеріалі про навчання військових.

У комітеті Верховної Ради з питань, нацбезпеки, оборони та розвідки стверджують, що більше опікуються виробництвом дронів, а питання навчання залишається за дужками.

Якщо від нового керівника Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського надійде відповідна ініціатива (ред. залучення приватних шкіл), парламент його обов’язково підтримає.

«Приватні школи добре функціонують, але за рахунок в основному волонтерських фондів або спонсорів. Там є справжні професіонали, і це треба використовувати, держава має з цим співпрацювати. Ці питання потрібно вивчати у комплексі: десь держава повинна закривати, десь виробники, десь приватні школи, тільки тоді буде нормально функціонувати», – зазначив секретар комітету.

Виконавчий директор Центру підготовки пілотів БПЛА «Крук» Микита Гавриленко вважає, що непотрібно навіть окремих законів – достатньо підзаконних актів на рівні Кабміну. Наприклад, суміжний акт між Міноборони та Міносвіти.

«В ідеалі держава повинна замовляти у таких шкіл певну кількість та якість пілотів. Звісно, це все повинно робитися за суворими вимогами, узгоджувати програми, і фінансувати. Бо держава не здатна якісно навчити – без перебільшення – мільйони людей. І повинна це делегувати», – каже Гавриленко.

За словами голови Незалежної асоціації шкіл безпілотників Ігоря Кравченка, військові центри могли б істотно зменшити собі навантаження і час підготовки, якби співпрацювали з приватниками.

«Приватні школи могли б брати на себе підготовку людей з нуля – когось відсіювати, когось готувати далі. І тоді до військових центрів вони б приходили більш підготовленими та досвідченими, готовими до вищого рівня професійної підготовки та виконання конкретних завдань.

Про необхідність фінансової підтримки з боку держави говорить і представниця Благодійного фонду «Небесні очі» Катерина Черниш. На її думку, навчання операторів БПЛА – важлива функція, яку б мала на себе взяти держава, але цього поки що не сталося.

«Фінансова підтримка від держави найголовніший крок, який вона могла б зробити назустріч вже існуючій системі навчання. Ми все ще чекаємо, коли хтось озвучить хоча б проєкт державної програми з підтримки приватних шкіл. Нам вкрай потрібен конструктивний діалог між владою, волонтерами, армією та приватними школами з навчання операторів БПЛА, щоб кожен міг робити свою справу ще краще для нашої української Перемоги», – вважає Черниш.