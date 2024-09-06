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Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: відповідь Остіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: відповідь Остіна
Остін вважає, що Україна має власну зброю для глибоких ударів по території Росії
фото: EPA/UPG

На думку Остіна, жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію

Російська Федерація передислокувала авіацію, яку застосовує для ударів авіаційними бомбами за межі радіусу удару Atacms. США зосереджені на допомозі Україні бути більш ефективною. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час прес-конференції за підстумками «Рамштайну» у п'ятницю, 6 вересня.

Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

«Є кілька методів, як цього досягти. Жодна зброя сама по собі не вирішить хід війни. Ми це говорили про танки і про іншу зброю. Ми кожного разу говоримо, що не можна покладатися на одну річ. Ми будемо робити все можливе, щоб допомогти Україні досягти успіху та створити правильну динаміку на полі бою, щоб створити можливості, які допоможуть Україні захищати свою територію», – сказав Остін.

Що ж стосується дозволу щодо використання Atacms для глибоких ударів по території Росії, то Остін вважає, що Україна має власну зброю для цього.

«Україна вже маєє значні власні можливості атакувати цілі, які виходять за можливості Atacms чи Storm Shadow. Росіяни перенесли свої літаки, які використовують для КАБів, за межі радіуса дії Atacms. Ми зосереджуємось на тому, щоб допомогти їм бути більш ефективними в захисті своєї території», – пояснив Остін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Однією з тем обговорень став дозвіл на удари по Росії американською зброєю. Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів за анонсований пакет військової підтримки обсягом 250 млн дол. Сторони обговорили його наповнення та інші потреби Сил оборони.

Також Сполучені Штати Америки у пʼятницю, 6 вересня, оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів.  Зауважимо, що це 65 пакет допомоги, який буде надано адміністрацією президента США Джо Байдена з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.

Раніше повідомлялося. що США продовжують нарощувати виробництво боєприпасів в рамках оборонної допомоги для України. Про це пише Associated Press із посиланням на представника командувача Сухопутними військами США на заводі у Скрентоні (місто в Пенсільванії) Річарда Хансена. Йдеться про снаряди калібру 155 мм.

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Теги: США зброя війна Україна танки росіяни військова допомога Ллойд Остін

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