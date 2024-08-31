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Інвестор пояснив, що заважає будівництву нових електростанцій

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Інвестор пояснив, що заважає будівництву нових електростанцій
Тинний пояснив, що зараз нові потужності будують тільки промислові підприємства, які хочуть надалі працювати в умовах обмеження електропостачання
ілюстративне фото: Depositphotos

Через зарегульованість енергоринку інвестори не можуть будувати нові електростанції – Тинний

Зарегульованість ринку електроенергії не дає змоги фінансово покривати будівництво нових електростанцій. Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваних енергетики Ігор Тинний. 

«В нас зарегульований ринок (електроенергії – ред.) і ті ціни, які є зараз, можливості фінансування не покривають. Тобто я не зможу побудувати електростанцію, взяти кредит, якщо я не поверну ці гроші хоча б за 8, 10, 12 років. Відповідно, бізнес майже нічого не будує», – сказав він.

Тинний пояснив, що зараз нові потужності будують тільки промислові підприємства, які хочуть надалі працювати в умовах обмеження електропостачання.

«Інших реальних проектів, на жаль, зараз немає», – підкреслив він.

Раніше голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов заявляв, що єдиною і головною запорукою для залучення інвестицій в енергетичну галузь є лібералізація ринку енергії.

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Теги: бізнес будівництво ринок фінансування Олексій Чернишов електроенергія

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