Голова Нацбанку пояснив, як працюватиме ліміт на перекази «з карти на карту»

Голова НБУ зауважив, що ліміт стосується загальної суми переказів за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку

З 1 жовтня тимчасово, строком на пів року, діятиме ліміт у 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів фізичних осіб «з картки на картку». Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Голова НБУ зауважив, що ліміт стосується загальної суми переказів за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку.

За словами Пишного, було відчутно збільшено граничну суму переказів, Нацбанк відмовився від ліміту на кількість операцій.

Голова Нацбанку переконаний, що переважна більшість громадян взагалі не відчує жодних змін, адже, за даними НБУ, 98% клієнтів щомісяця здійснюють перекази, які не перевищують вказану суму у 150 тис. грн.

Також, додав Пишний, доступною та без жодних лімітів залишається можливість здійснити переказ за реквізитами IBAN. Тож, навіть якщо ліміт у 150 тис. грн буде вичерпано, громадяни завжди матимуть можливість скористатися цією опцією.

Голова Нацбанку зауважив, що ліміт не застосовуватимуться до осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.

Рішення про обмеження ухвалювалося у постійній комунікації зі стейкхолдерами, ключовими з яких є волонтерська спільнота, яка є суттєвою складовою руху країни до Перемоги, наголосив Пишний. Підсумком такого діалогу стало те, що ліміти не застосовуватимуться до волонтерів.

«На практиці банки зможуть ідентифікувати їх, спираючись на п’ять чітких критеріїв, зазначених у постанові. Отже, активність волонтерських зборів у жодному разі не постраждає», - пояснив голова НБУ.

Пишний підкреслив, що рішення щодо лімітів є «антикризовим та тимчасовим».

За словами голови Нацбанку, проблематика використання схеми з «дропами» масштабна та потребує комплексного рішення, над яким потрібно працювати спільно з іншими державними органами, в тому числі правоохоронними.

«Ми маємо бачення, як потрібно діяти. Але ця робота потребує часу. Тому, перш ніж будуть фіналізовані всі необхідні рішення та зміни, потрібно максимально мінімізувати діяльність «дропів». Власне, встановлення ліміту допоможе нам у цьому. А відведені пів року ми використаємо для формування комплексу заходів, щоб знищити схеми із «дропами» як явище», - пояснив Пишний.

Якщо держава не почне діяти проактивно вже зараз, то, за словами Пишного, країна й надалі «втрачатиме мільярди гривень, а тіньова економіка зростатиме».

«Швидкість виявлення «дропів» не співмірна зі швидкістю розростання їхньої мережі через низку факторів, зокрема через недосконалість систем моніторингу та запізнілу реакцію деяких учасників ринку, використання ланцюжків переказів між кількома користувачами для «транспорту» однієї суми, відсутність централізованого реєстру, в якому б учасники ринку накопичували відповідну інформацію», - пояснив Пишний.

У Нацбанку достеменно вивчили портрет «дропів», структуру й логістику їхньої мережі та схеми загалом. Вже сьогодні є перелік завдань, які потрібно реалізувати упродовж наступних пів року, підсумував голова НБУ.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту». Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.