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Уряд погодив будівництво мосту через Тису

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд погодив будівництво мосту через Тису
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Прикордонний міст буде зведено між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету-Мармацієй (Румунія)

Сьогодні, 10 грудня, Кабінет міністрів погодив угоду щодо будівництва мосту через річку Тиса. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) - Сігету-Мармацієй (Румунія), вчинену 18.10.2023 у м. Києві», – йдеться у повідомленні.

Автодорожній прикордонний міст буде зведено між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету-Мармацієй (Румунія).

Нагадаємо, працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса. Як стало відомо, під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу. 

До слова, у Румунії врятували 28-річного українця Владислава Дуду, який провалився у гірську ущелину. За інформацією видання, спочатку українця хотіли дістати з гірської ущелини за допомогою гелікоптера. Але через складні погодні умови від цих планів довелось відмовитись.

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Теги: будівництво міст Румунія Україна Кабмін річка Біла Церква

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