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Уряд США отримає $100 млн компенсації за обвал мосту в Балтиморі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Уряд США отримає $100 млн компенсації за обвал мосту в Балтиморі
Міст у 1970-х роках та після руйнації в 2024 році
колаж: glavcom.ua

Виплати надійдуть до Казначейства США та інших федеральних відомств

Власники контейнеровоза, який врізався в міст Френсіса Скотта в Балтіморі, повинні виплатити уряду США понад $100 млн збитків. Про це повідомляє BBC з посиланням на Міністерство юстиції США.

Компанії Grace Ocean Private Limited і Synergy Marine Private Limited, які володіли і управляли суднами «Далі», погодилися заплатити, вирішивши цивільний позов, що тривав протягом місяця.

Виплати надійдуть до Казначейства США та інших федеральних відомств, які безпосередньо постраждали від зіткнення або брали участь у ліквідації наслідків катастрофи.

Уряд США отримає $100 млн компенсації за обвал мосту в Балтиморі фото 1
фото з відкритих джерел

«Це приголомшливий результат, який повністю компенсує витрати, понесені Сполученими Штатами на ліквідацію наслідків цієї катастрофи, і притягує до відповідальності власника і оператора судна «Далі», – заявив Брайан Бойнтон, голова цивільного відділу Міністерства юстиції

Міністерство юстиції заявило, що угода не передбачає відшкодування збитків за реконструкцію мосту Френсіса Скотта-Кі. Штат подав власний позов про відшкодування цих збитків.

Нагадаємо, у центрі уваги світу 26 березня опинилося американське місто Балтимор, де контейнеровоз врізався у найбільший місцевий міст. Міст Френсіс Скотт Кі, названий на честь поета й автора національного гімну США, був зруйнований внаслідок зіткнення. На мосту в цей момент перебувало кілька транспортних засобів. Кадри пошкоджень велетенської конструкції облетіли увесь світ.

«Главком» розповів історію моста, пояснив, чим він був особливий та проаналізував хронологію подій 26 березня. 

До слова, в американському штаті Оклахома баржа врізалася в міст через річку Арканзас. Це вже другий подібний інцидент за тиждень. 

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Теги: США Міністерство юстиції міст компенсація

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