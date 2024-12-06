Навіщо Єрмак поїхав до США?

Про візит до США української делегації на чолі з Андрієм Єрмаком

Візит української делегації на чолі з Андрієм Єрмаком в США викликав надзвичайну увагу, багато питань, навіть певну конспірологію, тощо. Вже говорять про початок переговорів про завершення війни між Росією і Україною. Але зарано робити такі висновки. Те, що зараз відбувається – це лише перший акт прелюдії до майбутніх переговорів.

Що цікаво – українська сторона почала першою. Як тільки в майбутній адміністрації Трампа з’явились люди, які будуть займатися питанням переговорів про завершення війни, до США відразу поїхали уповноважені представники президента Зеленського. У цього візиту наступні головні завдання:

представити американським переговорникам нашого головного переговорника (або політичного куратора переговорного процесу) – очільника Офісу президента України Андрія Єрмака;

нашому головному переговорнику необхідно особисто познайомитися і встановити робочий контакт з ключовими фігурами майбутньої адміністрації Трампа, які будуть займатися Україною і переговорами про завершення війни між Росією і Україною (і мене дуже непокоїть, що на зустрічі з українською делегацією з’явився майбутній віце-президент США Джей Ді Венс);

представити нашу позицію (як готовність до переговорів, так і позиції з окремих переговорних питань); 4) провести зондаж позиції команди Трампа з ключових переговорних питань.

Цілком ймовірно, що могла обговорюватись ще одна актуальна тема – можливість зустрічі президента Зеленського і Трампа під час візиту наступного президента США до Франції 7 грудня (тобто вже в суботу). Правда, там буде купа бажаючих особисто поспілкуватись з Трампом і зробити з ним церемоніальне фото. Тому буде дуже важко викроїти час на якісь серйозні переговори. Але хто зна, особливо якщо президент Макрон проявить особисту ініціативу про зустріч на трьох заради майбутнього миру. Колись був славнозвісний Нормандський формат. Може з’явиться і «Паризький («Нотрдамський») формат» (поки без Росії)? Це так, трохи іронічні політтехнологічні фантазії.

Напевно українська делегація в США також буде зустрічатись і з представниками Адміністрації Байдена, з друзями України з Сенату і Конгресу США. З ними будуть обговорювати питання допомоги Україні в останній період роботи Адміністрації Байдена.

Наступний акт прелюдії до майбутніх мирних переговорів має бути пов'язаний з контактами переговорників від Трампа з офіційними особами російської влади. Що це може бути – довгоочікувана телефонна розмова Трампа з Путіним, або візит Кіта Келлога до Москви? Це ще одна з інтриг потенційного переговорного процесу.

Саме на етапі прелюдії до майбутніх мирних переговорів треба з’ясувати саму можливість цих переговорів, їх формат та потенційний порядок денний, статус США на цих переговорах, врешті решт – місце їх проведення і дату початку переговорів.