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У Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом, який будували десятки років (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом, який будували десятки років (фото)
Подільсько-Воскресенський міст будували 30 років
фото: Autostrada

Рух мостом дозволено усім видам транспорту, окрім вантажного

У Києві для проїзду відкрили Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро. Про це повідомили у пресслужбі компанії Аutostrada, яка реалізувала цей проєкт.

Рух мостом дозволено усім видам транспорту, окрім вантажного.

«Це стало можливим завдяки будівництву з’їзду з мосту на Троєщину, що включає в себе тунель під залізницею та дорогу – до вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича», – йдеться в повідомленні.

Які роботи зробили:

  • відкритим способом споруджено 90-метровий тунель під залізничним полотном;
  • відновлено залізничну колію сучасними конструктивами та технологіями;
  • споруджено підвищену залізничну платформу, сходи;
  • збудовано нову дорогу під розворотним кільцем швидкісного трамваю. Ширина дороги 9 м (дві смуги для руху + велодоріжка);
  • облаштовано тротуари, велодоріжки, освітлення, систему дощової каналізації, підпірні стіни та шумозахисні екрани;
  • зроблено підсилення з бетону на водопровідних трубах, які проходять в зоні автомобільної дороги;
  • на коліях швидкісного трамваю закладено залізобетонними плитами міжколійний простір та влаштовано конструкції дорожнього одягу.

Після запуску руху ще триватимуть роботи із оздоблення стін тунелю і тротуарів, влаштування пандусу до залізничної платформи для комфорту пасажирів на станції «Райдужний» (Троєщина-2). Очікується, що ці роботи будуть завершені до кінця грудня.

Заїхати на Подільсько-Воскресенський міст з правого берега можна буде з вул. Набережно-Хрещатицької та виїхати – на вул. Петра Вершигори, з лівого берега заїзд – з вул. Петра Вершигори, виїзд – на вул. Набережно-Рибальську.

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Подільсько-Воскресенський міст в Києві
фото: Autostrada

Нагадаємо, Подільський мостовий перехід – двоярусна споруда, що складається з трьох мостів та естакад, які їх з'єднують. На верхньому ярусі мають розмістити 6 смуг автомобільного руху, а на нижньому – готова естакада для метро на Троєщину з трьома станціями.

Об'єкт будуть 30 років. У 1993 році Кабмін схвалив документацію щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Запланована довжина мосту була 7,04 км. Побудувати його збиралися до 2002 року.

Підготовчі роботи розпочали в 1996 році. Через рік будівництво призупинили у зв’язку з браком фінансування. У 2011 році вдалося здати в експлуатацію першу чергу моста, а також відкрити рух по Гаванському мосту і естакаду на вулиці Набережно-Хрещатицька.

У 2016 році КМДА перезатвердила проєкт будівництва.

У січні 2019 року київський міський голова Віталій Кличко заявив, що за умов належного фінансування потрібно приблизно 1,5-2 роки, щоб запустити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст.

У жовтні 2022 року Київрада виділила на добудову Подільсько-Воскресенького мосту додаткові 183 мільйони гривень з місцевого бюджету.

Теги: міст Київ будівництво транспорт громадський транспорт дороги Дніпро Троєщина

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