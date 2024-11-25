Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польські фермери погрожують заблокувати весь кордон із Україною

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Польські фермери погрожують заблокувати весь кордон із Україною
Польські протестувальники обіцяють блокувати весь східний кордон
фото: Darek Delmanowicz, РАР

Раніше польські  фермери припинили акцію протесту біля пункту пропуску з Україною «Медика – Шегині» після того, як до них приїжджав міністр сільського господарства Чеслав Секерський.

У Польщі протестувальники анонсували відновлення протесту на кордонах 10 грудня, якщо до того час їхні умови не виконають. Цього разу обіцяють блокувати весь східний кордон. Про це заявив лідер організації «Ошукане село» Роман Кондров, якого цитують PAP та TOK FM.

Раніше фермери припинили акцію протесту біля пункту пропуску з Україною «Медика – Шегині» після того, як до них приїжджав міністр сільського господарства Чеслав Секерський.

Під час переговорів він заявив, що підготує відповідь на їхні вимоги до 10 грудня. Фермери, серед іншого, очікують протидії угоді про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки. Вони побоюються, що відсутність реакції призведе до неконтрольованого надходження сільськогосподарської продукції до Польщі з країн, що входять до організації Меркосур.

«Ми даємо міністру час, і якщо нічого не буде зроблено, ми обов’язково поїдемо ще раз на кордон. І це буде масовий протест, протести будуть по всьому східному кордону», – сказав Кондров.

Зазначимо, що учора, 24 листопада, польські фермери припинили акцію протесту біля пункту пропуску «Медика – Шегині». Станом на 19:50 годину транспортні засоби безперешкодно проїжджали через пункт пропуску. 

Нагадаємо, 23 листопада польські фермери розпочали блокування пункту пропуску «Медика – Шегині». Як повідомлялося, фермери не висувають претензій до українських товарів. Протести використовують для тиску на владу Польщі. Про це розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

До слова, раніше польські фермери анонсували акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

Читайте також:

Теги: Польща міністр вантажівки протест Україна кордон роман

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Обраний президент США Дональд Трамп називає Ілона Маска «зіркою, що народжується»
Трамп намагається надати Ілону Маску мандат на посередництво у перемовинах Зеленського і Путіна
9 листопада, 21:58
Головнокомандувач Олександр Сирський
Нова інформаційна хвиля проти Сирського. Хто піднімає і для чого?
3 листопада, 12:55
Рустем Умєров розповів про цифровізацію оборонної сфери
Кабмін затвердив посилення військового обліку: деталі
28 жовтня, 19:20
Діти, які виїхали рік чи два тому, перестають отримувати українську освіту, бо вирішили назавжди залишитися за кордоном
«Учити просто не буде кого». Освітянин б'є на сполох, діти покидають Україну
3 листопада, 21:33
Володимир Зеленський заявив, що для України важливо зберегти життя полонених
Зеленський розповів про плани України щодо полонених північнокорейських військових
31 жовтня, 19:39
Тисячу гривень від держави Мінекономіки пропонує пожертвувати на армію
Мінекономіки підказало українцям, як можна витратити «тисячу від Зеленського»
3 листопада, 16:47
Тимошка переведено на іншу посаду
Начальника харківської поліції Володимира Тимошка звільнено з посади
9 листопада, 18:50
Олександр Слобожан розповів щодо обмежень пересування для народних депутатів за кордон
Чи треба випускати місцевих депутатів за кордон? Асоціація, яку очолює Кличко, розкритикувала уряд
17 листопада, 12:00
Майк мріяв розвивати тактичну медицину, впроваджувати найкращі практики на полі бою та у навчанні
У Києві загинув американський парамедик і військовий Майк Меолі
20 листопада, 13:48

Соціум

Польські фермери погрожують заблокувати весь кордон із Україною
Польські фермери погрожують заблокувати весь кордон із Україною
Британські держустанови почали забороняти робітникам перельоти країною
Британські держустанови почали забороняти робітникам перельоти країною
Трамп хоче заборонити трансгендерним людям службу в армії. Доведеться звільнити тисячі осіб
Трамп хоче заборонити трансгендерним людям службу в армії. Доведеться звільнити тисячі осіб
КНДР збільшує потужності заводу з виробництва ракет для Росії – Reuters
КНДР збільшує потужності заводу з виробництва ракет для Росії – Reuters
У Єгипті затонуло туристичне судно: понад 30 людей зникли безвісти
У Єгипті затонуло туристичне судно: понад 30 людей зникли безвісти
Сили оборони завдали успішних ударів по декількох областях РФ: уражена нафтобаза
Сили оборони завдали успішних ударів по декількох областях РФ: уражена нафтобаза

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
103K
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
44K
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
18K
Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі
14K
Прогноз магнітних бур на 25-27 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Сьогодні, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
Вчора, 23:35
Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії
Вчора, 22:30

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua