Польські фермери погрожують заблокувати весь кордон із Україною

Раніше польські фермери припинили акцію протесту біля пункту пропуску з Україною «Медика – Шегині» після того, як до них приїжджав міністр сільського господарства Чеслав Секерський.

У Польщі протестувальники анонсували відновлення протесту на кордонах 10 грудня, якщо до того час їхні умови не виконають. Цього разу обіцяють блокувати весь східний кордон. Про це заявив лідер організації «Ошукане село» Роман Кондров, якого цитують PAP та TOK FM.

Раніше фермери припинили акцію протесту біля пункту пропуску з Україною «Медика – Шегині» після того, як до них приїжджав міністр сільського господарства Чеслав Секерський.

Під час переговорів він заявив, що підготує відповідь на їхні вимоги до 10 грудня. Фермери, серед іншого, очікують протидії угоді про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки. Вони побоюються, що відсутність реакції призведе до неконтрольованого надходження сільськогосподарської продукції до Польщі з країн, що входять до організації Меркосур.

«Ми даємо міністру час, і якщо нічого не буде зроблено, ми обов’язково поїдемо ще раз на кордон. І це буде масовий протест, протести будуть по всьому східному кордону», – сказав Кондров.

Зазначимо, що учора, 24 листопада, польські фермери припинили акцію протесту біля пункту пропуску «Медика – Шегині». Станом на 19:50 годину транспортні засоби безперешкодно проїжджали через пункт пропуску.

Нагадаємо, 23 листопада польські фермери розпочали блокування пункту пропуску «Медика – Шегині». Як повідомлялося, фермери не висувають претензій до українських товарів. Протести використовують для тиску на владу Польщі. Про це розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

До слова, раніше польські фермери анонсували акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.