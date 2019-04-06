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    Суспільство

    Директор НАБУ Ситник провів зустріч з Шабуніним та адвокатом Коломойського Богданом

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    Віталій Шабунін заявив, що&nbsp;жодне кримінальне провадження під час зустрічі не обговорювалося - Директор НАБУ Ситник провів зустріч з Шабуніним та адвокатом Коломойського Богданом
    Віталій Шабунін заявив, що жодне кримінальне провадження під час зустрічі не обговорювалося

    Зустріч з директором НАБУ відбулася 3 квітня о 19:30 в приміщенні Бюро

    Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник провів зустріч з антикорупційним активістом Віталієм Шабуніним та адвокатом Ігоря Коломойського і членом команди кандидата в президенти Володимира Зеленського Андрієм Богданом.

    Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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    З квітня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник провів зустріч з Віталієм Шабуніним, головою громадської організації «Центр протидії корупції» і Андрієм Богданом, одним з адвокатів Ігоря Коломойського, а також одним з керівників виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського.

    Що могло бути предметом зустрічі і чи обговорювалися на ній справи, пов'язані з «Приватбанком» і наближенням президентських виборів, а також які питання на зустрічі піднімалися - Ситник і Богдан коментувати не стали.

    Однак інформацію про зустріч підтвердив Віталій Шабунін.

    «Після презентації антикорупційної адженди, яку представники громадських організацій робили кандидатам в президенти напередодні першого туру виборів, команда Зеленського попросила про сприяння в організації зустрічей з керівниками антикорупційних установ. Їх цікавило, що заважає новоствореним антикорупційним інститутам працювати на повну ефективність», - розповів Шабунін.

    За його інформацією, зустріч з директором НАБУ відбулася 3 квітня в 19:30 в приміщенні Бюро.

    «Команду Зеленського представляв Андрій Богдан. Я модерував цю зустріч, як представник громадського сектору та можу підтвердити, що жодне кримінальне провадження під час зустрічі не обговорювалося. Наскільки мені відомо, плануються аналогічні зустрічі з керівниками інших антикорупційних органів», - зазначив Шабунін.

    Зустріч Зеленського з експертами «Центру протидії корупції» стосовно питання подання антикорупційної програми відбулася 30 січня.

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