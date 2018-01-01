В минулому році Порошенко здійснив 26 закордонних візитів

Під час робочих візитів Порошенко найчастіше відвідував Францію

Президент Петро Порошенко в минулому році здійснив 26 закордонних візитів у 18 держав у 2017 році. У тому числі два візити були державними, сім - офіційними і 17 - робочими. Про це повідомило агентство Українські новини з посиланням на дані Адміністрації президента. Державні візити Президент і його дружина зробили 15-17 травня на Мальту і 17-19



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Петро Порошенко

Під час робочих візитів Порошенко найчастіше відвідував Францію

Президент Петро Порошенко в минулому році здійснив 26 закордонних візитів у 18 держав у 2017 році. У тому числі два візити були державними, сім - офіційними і 17 - робочими.

Про це повідомило агентство Українські новини з посиланням на дані Адміністрації президента.

Державні візити Президент і його дружина зробили 15-17 травня на Мальту і 17-19 липня - в Грузію.

Офіційні візити голова держави здійснив 23 січня в Естонію, 23-24 січня - до Фінляндії, 4 квітня - в Латвію, 5 квітня - в Данію, 19 квітня - в Великобританію, 31 жовтня - 1 листопада - в Саудівську Аравію, а 17-18 листопада - в Португалію.

Під час робочих візитів Порошенко найчастіше відвідував Францію - 4 рази (в червні, церемонія прощання з екс-канцлером Німеччини Гельмутом Колем в липні, візит в інституції Європейського Союзу в Страсбурзі в травні і Парламентську асамблею Ради Європи в жовтні). Тричі в минулому році Президент перебував з робочим візитом в Німеччині (в січні, в травні, в лютому на Мюнхенській конференції з безпеки).

Двічі в 2017 році відбулися робочі візити Порошенка в США (в червні і на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй у вересні) і в Бельгію (в європейські інституції в Брюсселі в червні і на саміт Східного партнерства у листопаді).

Також Президент відвідав Швейцарію (Всесвітній економічний форум в Давосі в січні), Мальту (саміт Європейської народної партії в березні), Білорусь (в квітні), Канаду (у вересні), Саудівську Аравію (в листопаді) і Литву (в грудні).