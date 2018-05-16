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    Політика

    В партії Саакашвілі назвали себе єдиною вуличною силою

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    Давид Сакварелідзе
    Давид Сакварелідзе

    «У жодної партії сьогодні немає такої синергії з вулицею»

    «Рух нових сил» - це єдина політсила, яка себе вільно і відкрито почуває на вулиці. Таку думку висловив один із представників «Руху нових сил», колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе в інтерв’ю «Главкому».

    «Наша політсила - єдина, яка себе вільно і відкрито почуває на вулиці, і протестами ми довели, що можемо зібрати критичну масу прибічників, вплинути на ситуацію. У жодної партії сьогодні немає такої синергії з вулицею. І наша політсила єдина має успішний досвід керування країною», - сказав Сакварелідзе.

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    Нагадаємо, 18 березня у Києві на Майдані Незалежності відбувся мітинг прихильників «Руху нових сил». Вони виступали за відставку з посади президента Петра Порошенка.

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Давид Сакварелідзе: Луценко сподівається стати прем’єром або наступником Порошенка

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