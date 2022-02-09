Військові навчання, подробиці ДТП із Трухіним та розстрілу в Дніпрі. 9 лютого за хвилину

Міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено вперше відвідав Україну

До Києва прибули літаки з британською та американською зброєю, програму «тисяча за вакцинацію» продовжено на дев’ять місяців

9 лютого до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. Як повідомило видання Reuters, ця поставка призначена для підрозділів територіальної оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков пізніше уточнив, що цього разу США передали Україні «товари військового призначення і спорядження», серед іншого – бронежилети й шоломи.

Того ж дня Сполучені Штати Америки доставили в Україну ще одну партію військової допомоги. Йдеться про 80 тонн боєприпасів для Збройних сил.

ДТП за участю депутата Трухіна. ДБР озвучило скандальні подробиці розслідування

ДБР не вдалося отримати відеозаписи з камер спостереження від Борисполя (вул. Київський шлях, 23) і аж до безпосереднього місця ДТП за участю народного депутата Трухіна.

На запит ДБР підрядна організація офіційно повідомила, що у зв’язку з проведенням ремонту автодороги та заміни дорожньої інфраструктури, системи відеоспостереження на цій ділянці були тимчасово демонтовані.

Україну відвідав глава МЗС Іспанії

Міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено вперше відвідав Україну з візитом.

Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром безпекову ситуацію та наголосив на важливості підтримки кожною країною ЄС курсу України.

Армія розпочала навчання «Заметіль-2022»: задіяні усі війська

Збройні сили України розпочали командно-штабні навчання «Заметіль-2022». Під час маневрів відточуватимуть управління угрупуваннями військ (сил) під час ведення бойових дій.

Командно-штабні навчання триватимуть упродовж лютого у визначених районах на всій території України.

Розстріл у Дніпрі: комісія МВС виявила «позастатутні відносини» у військовій частині

Комісія при Міністерстві внутрішніх справ, що розслідує обставини стрілянини в військовій частині Нацгвардії 3021 у Дніпрі, виявила серед особового складу факти позастатутних відносин. Про них стало відомо під час анкетування особового складу частини.

Також слідство назвало три версії розстрілу нацгвардійців у Дніпрі:

позастатутні відносини;

психологічні відхилення підозрюваного;

доручення іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.

Програму «тисяча за вакцинацію» продовжено на дев’ять місяців

Кабінет міністрів продовжив строк використання «ковідної тисячі» з чотирьох до дев’яти місяців. Крім того, за бустерну дозу платитимуть 500 грн та дозволять витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.

Мінагрополітики похвалилося рекордними обсягами експорту продовольства

За результатами 2021 року сільське господарство дало найвищий відсоток до ВВП серед усіх галузей вітчизняної економіки – більш ніж 10%. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

За офіційними даними Держмитслужби, зовнішньоторговельний обіг сільськогосподарської продукції за підсумками 2021 року збільшився на 24% у порівнянні з 2020 роком та досяг понад $35,4 млрд, або 25,1% усього зовнішньоторговельного обігу України.

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