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    Військові навчання, подробиці ДТП із Трухіним та розстрілу в Дніпрі. 9 лютого за хвилину

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    Міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено вперше відвідав Україну - Військові навчання, подробиці ДТП із Трухіним та розстрілу в Дніпрі. 9 лютого за хвилину
    Міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено вперше відвідав Україну
    фото: president.gov.ua

    До Києва прибули літаки з британською та американською зброєю, програму «тисяча за вакцинацію» продовжено на дев’ять місяців

    До Києва прибули літаки з британською та американською зброєю

    9 лютого до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. Як повідомило видання Reuters, ця поставка призначена для підрозділів територіальної оборони.

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    Міністр оборони України Олексій Резніков пізніше уточнив, що цього разу США передали Україні «товари військового призначення і спорядження», серед іншого – бронежилети й шоломи.

    Того ж дня Сполучені Штати Америки доставили в Україну ще одну партію військової допомоги. Йдеться про 80 тонн боєприпасів для Збройних сил.

    ДТП за участю депутата Трухіна. ДБР озвучило скандальні подробиці розслідування

    ДБР не вдалося отримати відеозаписи з камер спостереження від Борисполя (вул. Київський шлях, 23) і аж до безпосереднього місця ДТП за участю народного депутата Трухіна.

    На запит ДБР підрядна організація офіційно повідомила, що у зв’язку з проведенням ремонту автодороги та заміни дорожньої інфраструктури, системи відеоспостереження на цій ділянці були тимчасово демонтовані.

    Україну відвідав глава МЗС Іспанії

    Міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено вперше відвідав Україну з візитом.

    Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром безпекову ситуацію та наголосив на важливості підтримки кожною країною ЄС курсу України.

    Армія розпочала навчання «Заметіль-2022»: задіяні усі війська

    Збройні сили України розпочали командно-штабні навчання «Заметіль-2022». Під час маневрів відточуватимуть управління угрупуваннями військ (сил) під час ведення бойових дій.

    Командно-штабні навчання триватимуть упродовж лютого у визначених районах на всій території України.

    Розстріл у Дніпрі: комісія МВС виявила «позастатутні відносини» у військовій частині

    Комісія при Міністерстві внутрішніх справ, що розслідує обставини стрілянини в військовій частині Нацгвардії 3021 у Дніпрі, виявила серед особового складу факти позастатутних відносин. Про них стало відомо під час анкетування особового складу частини.

    Також слідство назвало три версії розстрілу нацгвардійців у Дніпрі:

    • позастатутні відносини;
    • психологічні відхилення підозрюваного;
    • доручення іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.

    Програму «тисяча за вакцинацію» продовжено на дев’ять місяців

    Кабінет міністрів продовжив строк використання «ковідної тисячі» з чотирьох до дев’яти місяців. Крім того, за бустерну дозу платитимуть 500 грн та дозволять витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.

    Мінагрополітики похвалилося рекордними обсягами експорту продовольства

    За результатами 2021 року сільське господарство дало найвищий відсоток до ВВП серед усіх галузей вітчизняної економіки – більш ніж 10%. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

    За офіційними даними Держмитслужби, зовнішньоторговельний обіг сільськогосподарської продукції за підсумками 2021 року збільшився на 24% у порівнянні з 2020 роком та досяг понад $35,4 млрд, або 25,1% усього зовнішньоторговельного обігу України.

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    Теги: армія ВВП військові навчання Мінагрополітики президент ліки Олексій Резніков Роман Лещенко
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    Військові навчання, подробиці ДТП із Трухіним та розстрілу в Дніпрі. 9 лютого за хвилину