  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    У Кремлі істерика через демонтаж радянського пам’ятника у Львові

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На днях&nbsp;у Львові демонтували радянський монумент слави - У Кремлі істерика через демонтаж радянського пам’ятника у Львові
    На днях у Львові демонтували радянський монумент слави
    Фото: nta

    «Рішуче засуджуємо варварське знищення монументів військової доблесті», – заявили в російському міністерстві

    Міністерство закордонних справ Росії обурилося, що у Львові знесли пам’ятник радянського солдата та «Батьківщину-матір». Про це повідомляють у пресслужбі МЗС РФ.

    «Роботи зі знесення пам’ятника почали ще у 2018 році і призвели до демонтажу не лише статуї радянського солдата, а й львівської Батьківщини-матері. В подальших планах місцевої влади – демонтаж масштабної копії ордена Вітчизняної війни, який є центральним елементом меморіалу-захоронення «Марсове поле у Львові», – йдеться в повідомленні.

    У Кремлі називають демонтаж монумента «цинічним актом державного вандалізму».

    «У черговий раз зіштовхуємося з намірами сфальсифікувати героїчну історію народів України та інших країн Радянського Союзу. Складається враження, що українські нацисти намагаються взяти реванш і відімстити загиблим червоноармійцям за їхню перемогу над фашизмом. Рішуче засуджуємо варварське знищення монументів військової доблесті», – заявили в російському міністерстві.

    Нагадаємо, на днях у Львові демонтували центральну скульптурну групу радянського монумента слави – дві бронзові фігури – «батьківщини-матері» та червоноармійця, який тримає меч. Скульптури повезли до музею «Територія террору» у Львові.

    Ще взимку 2019 року зняли 30-метровий пілон, що прославляв «визволення» радянською армією Львова у 1939-му і, вдруге, у липні 1944 року. Весною цього року демонтували горизонтальну стелу з залізобетону і 43 горельєфи – зображення солдат і матерів.

    У радянський час цей пам’ятник називали «Монументом бойової слави Збройних сил Радянського Союзу». Його встановили у травні 1970 року. Скульптурну композицію створювали відомі львівські митці Емануїл Мисько, Дмитро Крвавич і Ярослав Мотика.

    Нагадаємо, раніше у Львові розгромили Монумент слави на вулиці Стрийській. Активісти розбили молотками плити та зірвали напис «Переможцям над нацизмом», замінивши його на «пам'ятник окупантам».

    Теги: МЗС Росія декомунізація Львів монумент Радянська влада СРСР пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Кремлі істерика через демонтаж радянського пам’ятника у Львові