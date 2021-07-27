Меру Хорола загрожує до п’яти років ув'язнення через комуністичний прапор

На Полтавщині мер відзначив радянське свято із прапором, де зображений серп і молот

Поліція розпочала рослідування за фактом використання забороненої символіки мером Хорола

Поліція розпочала розслідування за фактом використання забороненої символіки комуністичного режиму на Хорольщині. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Інформація поліції Полтавщини стала відома під час моніторингу соціальних мереж.

За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури відомості внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 436 -1 Кримінального кодексу України.

Всі обставини події з'ясовуються в рамках кримінального провадження.

Зазначимо, що виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, міський голова Хорола Полтавської області Сергій Волошин похизувався у Facebook світлинами з прапором військово-морського флоту СРСР, на якому зображено серп і молот.

«Десятки років існує на Хорольщині традиція в День військово-морського флоту збиратися разом у Вишняках. Важливість цього дня для тих, у чиєму серці назавжди живе море, неоціненна… Підняли прапор, на урочистому шикуванні привітали нових членів організації «Шторм», пом’янули товаришів, які покинули цей світ», – написав Волошин 26 липня.

Варто зазначити, що в Україні день ВМС відзначають у першу неділю липня (цьогоріч це було 4-те число), а от у Росії, як колись в СРСР, – в останню неділю липня (25 липня).

Також у мережі обурилися через скандальний радянський прапор, з яким фотографувався мер.