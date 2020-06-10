Венедіктова поскаржилася на тиск з боку експрезидента



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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова

Венедіктова запевняє, що генпрокурор має всі законні підстави доручити іншим прокурорам здійснити письмове повідомлення про підозру

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про тиск на неї з боку п’ятого президента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка щодо повторного повідомлення про підозру.

Про це Венедіктова сказала у відеозверненні.

«По-перше, генеральний прокурор має всі законні підстави доручити іншим прокурорам здійснити письмове повідомлення про підозру. Це передбачено частиною 2 статті 481 Кримінального процесуального кодексу України.

По-друге, після відмови отримувати документи, народний депутат разом із колегами по фракції, адвокатами і охоронцями з’явився до приміщення Офісу генерального прокурора. При цьому під приводом невідкладного прийому щодо розслідування низки кримінальних проваджень парламентарі просто увірвалися до мого кабінету, пошкодивши речі працівникам охорони.

Тому неправомірним є і тиск на генерального прокурора вимагати повторно повідомити про підозру, що фактично означає повторне вчинення процесуальної дії, яка вже була виконана в присутності адвокатів депутата в приміщенні ДБР», – заявила Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що повідомлення про підозру відправлене Порошенку поштою. Далі ініціює обрання запобіжного заходу в суді.

Як повідомлялося, 10 червня Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із Іриною Венедіктовою.

Нагадаємо, сьогодні у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру.

До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, свіжі соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%.

Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.