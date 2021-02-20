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    Думки вголос

    В Україні можна вільно матюкати українську мову?

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    •  glavcom.ua
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    Сьогодні маємо ситуацію, коли просторами інтернету публічно різні блогери брутально висловлюють свою зневагу до української мови &ndash; засобу української ідентичності - В Україні можна вільно матюкати українську мову?
    Сьогодні маємо ситуацію, коли просторами інтернету публічно різні блогери брутально висловлюють свою зневагу до української мови – засобу української ідентичності

    Мовний омбудсмен має подати пропозицію Кабміну щодо внесення змін до законодавства щодо захисту державної мови

    В Україні можна вільно матюкати українську мову. Згідно з законом про українську мову, за це нічого не буде. В мовному законі не передбачене покарання громадян, які зневажливо висловлюються щодо мови української нації. Ми можемо хіба що публічно засуджувати дії таких громадян, та й усе.

    На момент розробки закону ми пропонували пункт на кшталт «Публічне приниження чи зневажання громадянами української мови є протиправними». Адже в Законі про голодомор є пункт, що публічне заперечення голодомору – це наруга… і приниження гідності… тому є протиправним». Подібний пункт ми пропонували внести і в Закон про мову, але нашу пропозицію відхилили.

    Сьогодні маємо ситуацію, коли просторами інтернету публічно різні блогери брутально висловлюють свою зневагу до української мови – засобу української ідентичності.

    Заново перерила весь мовний закон у пошуках статті, під яку підпадають дії блогерів, які публічно матюкають українську мову – і не знайшла. Таких блогерів можна притягнути за статтями інших законів, наприклад, за хуліганство, але за статтями мовного закону – ні.

    В ст. 53 мовного закону говориться про захист державної мови від публічного приниження чи зневажання і вказано, що зневажання не може бути в публічних виступах:

    • посадових осіб органів державної влади,
    • органів влади Автономної Республіки Крим,
    • органів місцевого самоврядування в Україні,
    • підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності,
    • громадських об’єднань, політичних партій та інших юридичних осіб,
    • а також посадових осіб іноземних держав.

    Матюкливі брутальні зневажливі ПУБЛІЧНІ виступи блогерів не підпадають під жодну з перерахованих вище категорій. Отже, їм зневажати можна?

    Я дуже хочу помилитися, можливо я не додивилася, і потрібна стаття в законі про мову є, та все ж,

    Звертаюся публічно до мовного омбудсмена, який, згідно з законом, подає пропозиції Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до законодавства щодо захисту державної мови.

    Пане мовний омбудсмен, Тарасе Кремінь. Прошу подати пропозицію Кабінету міністрів України з внесення в закон такої зміни «Публічне приниження чи зневажання української мови, головної ознаки ідентичності української нації та невіддільного елементу конституційного ладу – є приниженням гідності українського народу, та підривом конституційного ладу України – і тому вважається протиправним».

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: мова закон українська мова
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