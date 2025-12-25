Президент анонсував посилення безпілотної складової Сил оборони

Зеленський зазначив, що питання про посилення війська буде розглянуто під час наступної Ставки

Глава держави наголосив, що за рік вдалося досягнути хороших результатів у забезпеченні бригад та корпусів

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента Павла Паліси щодо рішень, які потрібні для посилення фронтових позицій та української армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«За рік уже досягнуто хороших результатів у забезпеченні бригад та корпусів. Зокрема, працює програма прямої фінансової підтримки бойових підрозділів, яка спрощує закупівлі та забезпечення фронту. Також у процесі впровадження програма справедливого розподілу особового складу між бригадами, і очікуємо зараз перших детальних звітів за грудень», – каже він.

Зеленський анонсував посилення бойових підрозділів, а також всебічної протидії ворогу, зокрема посилення нашої безпілотної складової. Президент додав, що відповідні питання буде розглянуто під час засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Крім того, глава держави розповів, що підписав укази про відзначення воїнів державними нагородами.

Нагадаємо, Сили оборони отримають 3 млн FPV-дронів до кінця року. Переважна більшість безпілотників, які вже є в арсеналі українських воїнів, – вітчизняного виробництва.

До слова, Росія у війні проти України щодня застосовує ударні БпЛА. Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що разом із цим РФ збільшує виробництво дронів.