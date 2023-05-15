НАБУ викрило голову Верховного суду на масштабній корупції

Зафіксовано отримання хабара у приблизно три мільйони доларів

Антикорупційні органи затримали голову Верховного суду України Всеволода Князєва на отриманні хабара. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Будь ласка, читайте текст після реклами

НАБУ та САП задокументували отримання хабара у приблизно три мільйони доларів головою Верховного суду. Слідчі дії тривають.

НАБУ підтвердило, що викрито масштабну корупцію у Верховному суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі деталі не розголошуються.

НАБУ і САП викрили масштабну схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду фото: САП

Видання ZN.UA із посиланням на джерела в НАБУ пише, що гроші голова Верховного суду отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Як відомо, 19 квітня цього року Велика Палата Верховного суду скасувала ухвали Північного апеляційного господарського суду про визнання недійсним договору 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Ferrexpo та передачу їх чотирьом компаніям – колишнім акціонерам підприємства. У 2002 році компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, придбали зазначені акції у чотирьох офшорних компаній: Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited та Gilson Investments Limited. Згодом після проведення кількох додаткових емісій, а також примусового викупу акцій у міноритаріїв, єдиним акціонером ПГЗК стала гірничорудна компанія Ferrexpo.

За даними видання, наразі відбуваються обшуки у 13 суддів Верховного Суду України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що Всеволод Князєв став головою Верховного суду 1 грудня 2021 року.