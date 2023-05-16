$3 млн хабаря: що відомо про суддю Князєва та його диван

Ще до повномасштабної війни голова Верховного Суду отримував понад пів мільйона грн зарплати щомісяця

Національне антикорупційне бюро повідомило, що разом з антикорупційною прокуратурою викрило на корупції керівництво Верховного Суду. Чимало джерел (зокрема й нардепи) вказують, що йдеться саме про голову суду Всеволода Князєва.

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Низка ЗМІ з посиланням на джерела в НАБУ вказують, що може йтися про суму до $3 млн (проте дехто підкреслює – це ще не все).

Неправомірна вигода, одержана керівництвом та суддями Верховного Суду фото: НАБУ

За даними ZN.UA від джерела в НАБУ, гроші Князєв отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Нагадаємо, що Велика Палата ВС розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

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За інформацією джерел, на тлі затримання Князєва обшуки проходять у ще 18 суддів ВС України, які слухали зазначену справу. Вища рада правосуддя має їх відсторонити. Водночас, Князєв уже близько півтора роки не має заступника, тож суд може лишитися без голови.

Зауважимо, скоріш за все, голову Верховного суду Всеволода Князєва не затримували, оскільки для цього потрібен дозвіл Вищої Ради правосуддя.

Всеволод Князєв – це найвисокопоставленіший суддя, спійманий на корупції, в історії України. Верховний Суд є найвищим органом у системі українського правосуддя. Реформований суд запустили в роботу у 2017 році. Першою його головою була Валентина Данішевська, а в грудні 2021 року її замінив Всеволод Князєв.

За останніми даними, ще до великого вторгнення, Князєв отримував заробітну плату у понад пів мільйона гривень на місяць.

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Хто такий Князєв

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв фото з відкритих джерел

Чиновнику 43 роки. Він родом із Миколаєва, закінчив там гуманітарний інститут, а згодом юридичну академію в Одесі. Працював юрисконсультом, викладачем, адвокатом, а з 2013 року – суддею Миколаївського обласного адміністративного суду. З 2015 по 2017 рік був головою цього суду.

З листопада 2017 року Князєв став суддею сформованого на новому конкурсі Верховного Суду і секретарем Великої палати ВС. Тоді під час відбору у громадської ради доброчесності були питання щодо походження майна його тестя, який вже тоді був пенсіонером.

У родини Князєва є нерухомість в Миколаєві, а на дружину записані два автомобілі та десятки тисяч доларів. Після початку воєнного стану декларації суддів, як і інших чиновників, закрили.

Реакція українців

Соцмережі вмить відреагували на корупційний скандал й помітили цікаву річ, яка обʼєднує хабарників – диван. У більшості тих, хто намагається нечесно розбагатіти, дивний інтерʼєр та смаки в дизайні. Так, канапа, яка найімовірніше належить Князєву, оздоблена золотим візерунком.

Критично на звинувачення Князєва відреагував український політик та колишній міністр соцполітики Андрій Рева.

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Має сумніви у тому, що Князєв узяв хабар і журналіст та нардеп Микола Княжицький.

Раніше повідомлялося, що НАБУ викрило голову Верховного суду на масштабній корупції. Згодом Верховний суд анонсував позачергове засідання через корупційний скандал довкола Князєва.