«Є хороші ідеї, які можуть спрацювати». Зеленський розповів про перемовини з посланцями Трампа

Глава держави наголосив, що 24/7 триває робота, щоб зробити всі кроки для завершення війни реалістичними та ефективними

Окрім президента, у розмові взяли участь представники переговорної групи

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«Дякую за конструктив, інтенсивну роботу та за добрі слова й привітання українців з Різдвом. Працюємо реально 24/7, щоб наблизити закінчення цієї жорстокої російської війни проти України та щоб зробити всі документи й кроки реалістичними, ефективними та надійними», – сказав очільник України.

Глава держави розповів, що вони обговорили деякі «суттєві деталі роботи». За словами Зеленського, є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру.

«Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними», – додав він.

Зеленський розповів, що окрім нього у розмові взяли участь представники переговорної групи: Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Андрій Сибіга, Сергій Кислиця, Ігор Брусило, Олександр Бевз.

«Домовились, що Рустем ще сьогодні поговорить зі Стівом і Джаредом. Вважаємо, що це правильно – не втрачати жодного дня й жодної можливості, які можуть наблизити результат. Хай сьогоднішня наша розмова стане ще одним кроком до миру», – зазначив президент.

Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що врегулювання війни Росії проти України може відбутися вже впродовж найближчих 90 днів. Раніше Вітакер заявляв, що «м’яч у переговорах щодо завершення війни в Україні зараз на боці Росії».

Як повідомлялося, Російська Федерація вимагатиме ключових змін в крайній версії мирного плану США та України, який складається з 20 пунктів.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови Росії від мирного плану Сполучені Штати змушені будуть різко посилити військову підтримку України та запровадити максимальні санкції проти Москви.