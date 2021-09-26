У Німеччині опублікували перші дані екзитполів

За підсумками виборів у бундестаг сформують новий уряд Німеччини на чолі з новим канцлером

Голосування на виборах до парламенту Німеччини завершено. Уже опубліковані результати екзитполів з голосування за Бундестаг, які оприлюднило DW.

Опубліковані результати екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування.

«У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%», – вказує видання.

Нагадаємо, у Німеччині 26 вересня відбуваються паламентські вибори. О 08 за місцевим часом (09 за київським) відкрилися понад 60 тисяч виборчих дільниць.

Правом голосувати можуть скористатися 60,4 млн із 83,2 млн населення ФРН. Велика частина з них уже проголосували поштою, у тому числі канцлер Ангела Меркель.

З 54 зареєстрованих у Німеччині партій до виборів допущені рекордні 47, з них 14 – уперше. Загалом зареєстрована рекордна кількість претендентів на місця у федеральному парламенті – 6211. Наймолодшому з них 18 років, найстаршому – 91.