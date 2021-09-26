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    У Німеччині опублікували перші дані екзитполів

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    Підрахунок голосів почався відразу після завершення голосування - У Німеччині опублікували перші дані екзитполів
    Підрахунок голосів почався відразу після завершення голосування
    фото з відкритих джерел

    За підсумками виборів у бундестаг сформують новий уряд Німеччини на чолі з новим канцлером

    Голосування на виборах до парламенту Німеччини завершено. Уже опубліковані результати екзитполів з голосування за Бундестаг, які оприлюднило DW.

    Опубліковані результати екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування.

    «У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%», – вказує видання.

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    Нагадаємо, у Німеччині 26 вересня відбуваються паламентські вибори. О 08 за місцевим часом (09 за київським) відкрилися понад 60 тисяч виборчих дільниць.

    Правом голосувати можуть скористатися 60,4 млн із 83,2 млн населення ФРН. Велика частина з них уже проголосували поштою, у тому числі канцлер Ангела Меркель.

    З 54 зареєстрованих у Німеччині партій до виборів допущені рекордні 47, з них 14 – уперше. Загалом зареєстрована рекордна кількість претендентів на місця у федеральному парламенті – 6211. Наймолодшому з них 18 років, найстаршому – 91.

    Теги: Німеччина вибори Ангела Меркель Бундестаг партії уряд населення
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    У Німеччині опублікували перші дані екзитполів