Вибори у Німеччині: СДПН заявила, що має мандат на формування уряду
Соціал-демократи сподіваються, що саме їх представник стане наступним канцлером
Генеральний секретар німецьких соціал-демократів (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що його партія має мандат на формування коаліції після того, як опитування на виході показали, що СДПН не поступається консервативному блоку ХДС/ХСС канцлера Ангели Меркель, яка йде з посади. Про це він сказав в ефірі ZDF.
«У нас є мандат на формування уряду... Ми попереду», – сказав генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбайль на ZDF невдовзі після оголошення перших прогнозів результатів виборів.
При цьому він додав: «Це ставить перед нами завдання сформувати уряд. Ми хочемо, щоб Олаф Шольц став канцлером».
Нагадаємо, згідно з опублікованими результатами екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування. У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%.
Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.