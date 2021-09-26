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    Вибори у Німеччині: СДПН заявила, що має мандат на формування уряду

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    Соціал-демократи можуть обігнати правлячу партію вперше за багато років - Вибори у Німеччині: СДПН заявила, що має мандат на формування уряду
    Соціал-демократи можуть обігнати правлячу партію вперше за багато років
    фото з відкритих джерел

    Соціал-демократи сподіваються, що саме їх представник стане наступним канцлером

    Генеральний секретар німецьких соціал-демократів (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що його партія має мандат на формування коаліції після того, як опитування на виході показали, що СДПН не поступається консервативному блоку ХДС/ХСС канцлера Ангели Меркель, яка йде з посади. Про це він сказав в ефірі ZDF.

    «У нас є мандат на формування уряду... Ми попереду», – сказав генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбайль на ZDF невдовзі після оголошення перших прогнозів результатів виборів.

    При цьому він додав: «Це ставить перед нами завдання сформувати уряд. Ми хочемо, щоб Олаф Шольц став канцлером».

    Нагадаємо, згідно з опублікованими результатами екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування. У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%.

    Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.

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    Теги: Німеччина вибори політика посол уряд демократія
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    Вибори у Німеччині: СДПН заявила, що має мандат на формування уряду