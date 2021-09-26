Вибори у Німеччині: СДПН заявила, що має мандат на формування уряду

Соціал-демократи можуть обігнати правлячу партію вперше за багато років

Соціал-демократи сподіваються, що саме їх представник стане наступним канцлером

Генеральний секретар німецьких соціал-демократів (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що його партія має мандат на формування коаліції після того, як опитування на виході показали, що СДПН не поступається консервативному блоку ХДС/ХСС канцлера Ангели Меркель, яка йде з посади. Про це він сказав в ефірі ZDF.

«У нас є мандат на формування уряду... Ми попереду», – сказав генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбайль на ZDF невдовзі після оголошення перших прогнозів результатів виборів.

При цьому він додав: «Це ставить перед нами завдання сформувати уряд. Ми хочемо, щоб Олаф Шольц став канцлером».

Нагадаємо, згідно з опублікованими результатами екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування. У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%.

Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.