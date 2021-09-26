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    Генсек партії Меркель розповів про можливі формування коаліції в бундестазі

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    Телеканали вказують на три можливі варіанти коаліцій у бундестазі - Генсек партії Меркель розповів про можливі формування коаліції в бундестазі
    Телеканали вказують на три можливі варіанти коаліцій у бундестазі
    Фото: ZDF

    Для формування уряду більшості буде необхідно отримати 366 з 379 мандатів в бундестазі

    Генеральний секретар Християнсько–демократичного союзу (входить до правлячого блок ХДС / ХСС) Пауль Ціміак в ефірі телеканалу ZDF розповів про можливості формування коаліції в бундестазі.

    Ціміак зазначив, що створення коаліції з партією «Союз 90 / Зелені» і «Вільною демократичною партією» – цей варіант в німецьких ЗМІ називають «Ямайка» через традиційний колір забарвлення партій Ціміак є можливим.

    «Так, цей варіант розглядається, подивимося, які далі будуть результати», – вважає Ціміак.

    Раніше з'явилися перші прогнози щодо розподілу місць у бундестазі.

    Передбачається, що для формування уряду більшості буде необхідно отримати 366 з 379 мандатів в бундестазі. Телеканали вказують на три можливі варіанти коаліцій.

    Перший варіант назвали «великою коаліцією», в нього входять СДПН і ХДС / ХСС. Другий варіант – «світлофор» – передбачає коаліцію СДПН, «Вільної демократичної партії» і «Союзу 90 / Зелені», а третій – «Ямайка» – коаліцію ХДС / ХСС, «Вільної демократичної партії» і «Союзу 90 / Зелені».

    Нагадаємо, згідно з опублікованими результатами екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування. У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%.

    Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.

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    Теги: ЗМІ Німеччина вибори партії політика
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    Генсек партії Меркель розповів про можливі формування коаліції в бундестазі