Вибух на Кримському мосту. Федоров розповів про нову проблему окупантів

На окупантів через пошкодження Кримського мосту очікує серйозна нестача продовольства

Через пошкодження Кримського мосту окупантів на Херсонському та Запорізькому напрямку очікують не тільки складнощі з поставкою озброєння та боєприпасів, але й нестача продовольства. Про це повідомив мер міста Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

«Звичайно ми розуміємо, що саме з Криму, через цей Кримський міст, поставлялася величезна кількість і боєприпасів, і важкого озброєння безпосередньо на наш Запорізький і Херсонський напрямки. Тобто, зараз ми сподіваємося це все припиниться, але якщо зовсім не припиниться, то суттєво сповільниться», – акцентував Федоров.

Він додав, що також на окупантів очікує нестача продовольства.

«Що стосується продуктів харчування та всього іншого. Останніми місяцями всі продукти здебільшого доставлялися безпосередньо з Криму, але ж вони точно не вироблялися в Криму всі, а також доставлялися з Росії. Тож зараз будуть перебої з продуктами», – сказав Федоров.

Мер міста Мелітополя зазначив, що мешканці тимчасово окупованих територій вже давно відчувають проблеми з нестачею продуктів та ліків, але окупанти не дають можливості ані доставити гуманітарну допомогу людям, ані виїхати їм на підконтрольну Україні територію.

«Ми бачимо, що сьогодні наші мешканці залишись без шляхів евакуації. Тож сьогодні, дійсно у полоні в рашистів знаходиться приблизно 60 тисяч мешканців Мелітопольщини, які не мають можливості ні виїхати, ні евакуюватися. І мають величезні проблеми з продуктами харчування і медикаментами, тому що ми також не можемо їх доставити, бо ворог не дає на це згоду», – акцентував Федоров.

Він додав, що на блокпосту біля Василівки велике скупчення автомобілів з мешканцями, які хочуть потрапити на підконтрольну Україні територію, але російські військові їх не випускають.

«У Василівці – це єдине місто, яке поєднувало тимчасово окуповану територію з територією підконтрольною Україні, на ранок було шість тисяч авто. Сьогодні вранці вони пропустили близько 100 автівок саме до останнього блокпосту, до так званої «тарілки». Але там їх розвернули і сказали, що субота і неділя – вихідні. Шість тисяч мешканців вже більш ніж десять днів просто буквально живуть в машинах і не можуть виїхати до Запоріжжя – це дійсно знущання з наших людей», – сказав Федоров.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.